Det värsta för S-ledaren var kanske att budskapet om att skattesänkningar äventyrar välfärden delvis sköts i sank. Programledarna citerade statliga Ekonomistyrningsverket som kommit fram till att varken Reinfeldtregeringens eller Göran Perssons skattesänkningar hade utarmat välfärden. Tvärtom ökade resurserna för den samtidigt med skattesänkningarna. Det som gjorde frågan extra besvärlig för Löfven var förstås att partivännen Göran Perssons insats framhölls.

Löfven fick också åtskilliga problem med sitt valbudskap att årets val ska vara en folkomröstning om välfärden.

De utmärkta programledarna konstaterade att vårdköerna fördubblats under Löfvens fyra år vid makten. Att löftet om cancervård inom 30 dagar svikits. Och att bara fyra procent av patienter med allvarlig prostatacancer får vård i tid.

Löfvens försvarslinje när han fick frågor om den gångna mandatperioden, var att meddela att det behövs fyra år till för att lösa problemen. Jag är inte helt övertygad om att prostatacancerpatienterna finner någon större tröst i de försöken att slingra sig ur ansvaret för det som försämrats under den här mandatperioden.

Men statsministern tvingades också byta försvarslinje, när han pressades på varför klyftorna ökat under hans tid vid makten. Det problemet medgav han faktiskt och signalerade mycket tydligt att det kommer utspel om de rikastes kapitalinkomster före valet. De får uppenbart räkna med höjd skatt i någon form om S får fortsätta att regera. Men när programledarna frågade varför de åtgärderna inte sattes in under den här mandatperioden, blev svaret det uppgivna: ”När vi tillträdde var det mycket att göra”. Han hänvisade också till att alliansen och SD stoppade försöket att skärpa de så kallade 3:12-reglerna. Men vad han inte sa och vad inte heller programledarna påminde om är att V har under hela mandatperioden velat skärpa skatten för de rika. Men S har stoppat varje sånt försök.

Att han nu plötsligt vill göra något åt de rika, kan också vara ett försök att stoppa vänstersossar att frestas att rösta på Jonas Sjöstedt.

I grunden handlar det nog också om Stefan Löfvens egen samhällssyn. Det var nog ingen tillfällighet att han på en höger-vänsterskala placerade sitt parti väldigt nära mittlinjen.

I migrationsfrågan pressades Löfven hårt om varför mammor eller pappor som flytt från Syrien till exempel inte ska få ta hit sina barn. Även om majoriteten av väljarna tycks gilla den skärpta migrationspolitiken som den rödgröna regeringen och flera borgerliga partier och SD står bakom, så är nog familjesplittringen i dess följd det som dessa partier har svårast att försvara.

Partiledaren för vårt största parti hade inget nytt att säga i regeringsfrågan. Han har annars nyligen i en intervju öppnat för kritik för dubbelmoral. Löfven är ju mycket kritisk till om någon borgerlig regering skulle låta sig väljas med passivt stöd av SD. Men när han tillfrågades om det vore något problem om SD skulle släppa fram en S-regering genom att lägga ner sina röster, föreföll han inte det minsta besvärad av det.

Ändå är S-ledaren nog hyggligt nöjd med den här veckan. Den har ju varit värre för huvudmotståndaren M. I kväll tvingades till och med en M-riksdagsman avgå efter fusk med bilersättningar ovanpå den skandal som M:s problembarn Hanif Bali orsakade.