Både Centerledaren Annie Lööf och M-ledaren Ulf Kristersson upprördes över att SD i dag gav beskedet att inte ens FN:s kvotflyktingar skulle få komma till Sverige. De allra mest utsatta. SD har tidigare accepterat just den gruppen. Men tills vidare vill partiet nu införa ett stopp också för dem. Åkesson skyller förändringen på att det inte finns plats ens för kvotflyktingar.

Frågan är om den uppseendeväckande skärpningen har samband med att partiet under sommaren legat still i opinionsmätningar och nu ligger sämre till än man gjorde tidvis under våren.

LÄS MER: Jan Björklund: Fridolin har knappt nämnt ordet utbildning

Men Åkesson gjorde också ett uppseendeväckande uttalande om partiets framtida roll. Han sa att SD nu är det verkliga oppositionspartiet, ”men om några veckor tänker vi inte längre vara det”. Ett närmast obegripligt påstående. Innebörden är ju närmast att efter valet kommer Sverigedemokraterna att bli ett regeringsparti. Det kommer inte att ske. Det finns överhuvudtaget inte på kartan att något annat parti skulle släppa in Jimmie Åkessons gäng i en regering. Möjligen vill Åkesson inbilla sina anhängare att det är möjligt. Annars finns ju risken att SD:s före detta S- och M-väljare kan börja ifrågasätta om det är så stor mening med att rösta på ett parti som är ett evigt oppositionsparti.

Men SD-ledaren pressade samtidigt Ulf Kristersson hårt på hur M-ledaren tänkt sig att det regeringsskifte denne förutskickar ska gå till. ”Ni har ju inte egen majoritet”. ”Väljer du mig eller Stefan Löfven?” Kristerssons svar blev att ingen har egen majoritet, men att en röst på M är en garanterad röst på att Löfven byts ut. Åkesson kontrade med att säga att Kristersson tar för lätt på problemet. Det finns bara två alternativ för att kunna bilda regering: Antingen Löfven eller han själv.

LÄS MER: Jimmie Åkesson om Ulf Kristerssons regeringsplan: ”Hur ska det gå till?”

Kristersson nöjde sig med att säga att ”jag måste inte fråga dig om jag vill byta ut Stefan Löfven”. Men i sak har förstås SD-ledaren en poäng. Kristersson är beroende av passivt eller aktivt stöd från någon annan för att bilda regering och få den att överleva. För närvarande har inte M-ledaren något tillfredsställande svar på frågan hur han ska få det stödet.

Aftonbladet TV:s debatt hade ett annat upplägg än det traditionella. Partiledarna själva fick bestämma debattämne. Det ledde förstås inte till några oväntade val. De valde sina egna profilfrågor. Men det innebar till exempel att miljöfrågan inte fick samma omfattning som den nog fått med ett mer traditionellt upplägg.

Samtidigt fick ideologin större plats. Jan Björklund fick till exempel chans att hävda att socialismen och högernationalismen haft fel i 100 år och liberalismen rätt.