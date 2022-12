Jag har för mig att det — antagligen passande — kallades ”stockholmare”, när folk började knyta snaror om halsen för några år sedan. Ni vet, vik halsduken på längden så den blir en ögla, vira den runt halsen och trä in de två ändarna i öglan. Dra till.

Voilà!

Det ansågs lite tjusigare att bära halsduken på det där sättet. En lagom blandning av bohemeri och effektivitet.

Det krävde förstås lite längre sjalar (Jodå, jag vet att det är en betydelseglidning mellan halsduk och sjal, men man vill inte vara tjatig). Inte de där gubbrutiga som precis går att knyta som en krockkudde under hakan, innan de tar slut.

Föregångaren till stockholmaren var väl bohemen. Den när man med spelad nonchalans helt enkelt slänger en ände av sjalen över axeln och hoppas att den ligger kvar där. Men det gör den förstås inte och även om den gör det hasar den alltid ner så att halsen till sist ligger bar för elementen. Och till det kommer risken att man ser ut som ett fån, för bohemen kräver ett mått av självgod scennärvaro för att kunna bäras med övertygelse.

Kvinnor i en viss ålder arrangerade färganalyserade sjok kring överkroppen, för att rama in ansiktet och dölja hakhänget.

Det här är intressant för det är en ganska ny genre för män. Det finns många tider när tygdrapering har varit en viktig del av manlig klädsel, från togan, via kravatten till the Summer of love, men under min livstid har halsduken varit ungefär som sandalen – ett annat plagg som gjort comeback, förresten – det vill säga ett signalplagg för töntar. Som Peter Dalles uppfinnare – ”tänkte inte på det” – om ni är uråldriga nog att minnas Dalle innan han spelade död.

Gubbar hade halsduk. Barn hade falska polokragar, stickade av någon faster. Danskar lindade in sig i tunna tygsträngar som åtminstone på svenska kallades ostsjalar. Och kvinnor i en viss ålder arrangerade färganalyserade sjok kring överkroppen, för att rama in ansiktet och dölja hakhänget. Svenska odalmän, däremot, frös inte om halsen. Det var, om ni ursäktar, lite bögigt att hålla på med sådant.

Men nu är den tiden för länge sedan förbi. Oavsett årstid är halsduken en obligatorisk manlig accessoar från golfbanor till strid i bebyggelse.

Jag skulle tro att den ilskna undervegetation på nätet, vars medlemmar gjort det till ett adelsmärke att de inte får ligga, sätter det här på avmaskuliniseringens konto. Ännu en lömsk plan av den djupa staten för att kastrera morske män. Och så kanske det är, men jag tror att de omedelbara skälen till halsdukens segertåg är mer prosaiska än så.

Även män får kalkonhals med åren. Och en tillräckligt lång halsduk kan täcka en begynnande kulmage. Eller så har vi, här på undergångens rand och oavsett kön, ett oavvisligt behov av en snuttefilt.

Hur det än är med den saken skulle jag vilja utnämna halsduken till årets plagg och varför inte även till nästa års plagg, för att spara på juryarbetet? Inom kort, när alla preppers får rätt, kommer vi att få lov att göra våra egna kläder av de gamla gardiner, dukar och stuvbitar vi råkar ha liggande. Då gör togan comeback och det är bra övning att testa sina draperingsfärdigheter i lite mindre skala. Om inte är halsduken ändå snart den medianavlönades enda chans att smeka sin fåfänga. Ta vara på den.

Johan Hakelius är politisk chefredaktör på nyhetsmagasinet Fokus och kolumnist i Expressen sedan 2016.

LÄS MER: Premium Män som ofta tvättar bilen är i själslig nöd