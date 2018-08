Kim Walls mamma om samtalen som släckte familjens hopp

INLEDNINGEN

Ingrid Wall går rakt på sak och tar lyssnarna med till samtalet hon väcktes av klockan 05.31 den 11 augusti förra året. Kims käresta Ole är skärrad och forcerad när han berättar att han letat hela natten men inte kunnat hitta flickvännen.

KÄNSLORNA

Det är talande att Ingrid Walls röst brister när hon berättar om en symbol för familjens sammanhållning – de 30 familjeporträtt som är tagna vid samma tidpunkt och samma plats varje år. Det sista togs två dagar före försvinnandet: ”Ingen kunde ana att detta skulle bli den sista bilden av familjen Wall”, konstaterar hon.

AVSLUTNINGEN

I slutet uttrycker Ingrid Wall en förhoppning om att gärningsmannen är bortglömd om tio år, men att minnet av dottern lever vidare. Efter att ha lyssnat på sommarpratet och sett Kim Walls vänner och familjs beundransvärda kamp finns hopp om att så blir fallet.

MUSIKEN

Musiken ger berättelsen andrum och efter sommarpratets mest vidriga del om samtalet med beskedet att kroppen som hittats hade styckats känns ”Tears in heaven”, som Eric Clapton skrev efter att ha förlorat sitt barn, nödvändig.

LÅTLISTAN

Isabelle - Björn Afzelius

Sounds of silence - Simon and Garfunkel

Wind of change - Scorpions

Tears in Heaven - Eric Clapton

Det här är ditt land – Mikael Wiehe

My way- Frank Sinatra

Leaving on a jetplane - Peter, Paul and Mary

Knocking on heavens door - Bob Dylan

Imagine - John Lennon

Farewell Angelina - Joan Baez

Go your own way - Lissie