Därför går Putins man i Sverige till attack mot Löfven

Putins förlängda arm i Sverige, ambassadör Viktor Tatarintsev, är inte känd för ett diplomatiskt språk. Efter att ha varit tjänsteman på den sovjetiska och ryska ambassaden i Stockholm från och till sedan 1980 är han hemma i gården och räds inte att ta ton.

Hans angrepp på Sverige när han besökte Almedalsveckan och Svenska Dagbladet förra året efter nya rapporter om incidenter med ryska stridsflygplan som flugit aggressivt nära svenska plan är närmast klassiskt:

– Ursäkta min grova svenska, men vad fan gör svenska spaningsplan fyra mil från Kaliningrad, utbrast Viktor Tatarintsev.

Under det senaste året har det svenska tonläget skruvats upp till en helt ny nivå mot Ryssland och Sverige har närmat sig Nato.

Det är mot bakgrund av det som den ryske ambassadörens hårda ord om Löfven ska ses.

Rysslands viktigaste mål är att Sverige inte ska närma sig Nato.

Under det senaste året har regeringen Löfven på flera sätt närmat sig USA och andra Nato-länder. Amerikanska soldater övade på svensk mark under Aurora under sensommaren, Sverige var med i den stora Baltops-övningen i Östersjön tillsammans med bland annat den amerikanska marinen och så sent som i veckan skrev försvarsminister Hultqvist under en överenskommelse om att vara med i elitstyrkan JEF tillsammans med Storbritannien och flera andra Nato-länder.

Mattis, Hultqvist och Niinistö.

Hultqvist har också varit i Pentagon tillsammans med sin finska kollega Niinistö och undertecknat en avsiktsförklaring med Trumps försvarsminister Mattis om att öva gemensamt och se till att ländernas vapensystem ska kunna fungera tillsammans.

Dessutom drar Sverige med sig Finland in i olika samarbete och är ense om att strida tillsammans vid ett fientligt anfall.

Det är klart att det retat upp Putin och Ryssland.

Och det blev tydligt när Tatarintsev besökte ”CNN Talk” i Expressens lounge under Almedalsveckan.

Han var förbannad redan i en intervju i Dagens industri i januari när han anklagade Sverige för grundlösa anklagelser om ryskt spioneri och nu var det ännu värre.

Tatarintsev har säkerligen också nåtts av rapporter om att ”den lede fi” i öst varit i fokus under Almedalsveckan där varningsklockorna har ringt i Visbys gränder:

• Säpo har anklagat Ryssland för att öka spionaget mot Sverige.

• Alla debatter om IT-säkerhet sker med hotet om ryska cyberattacker framför ögonen.

• I princip en gång i timmen har det startats ett, eller flera, seminarium om risken för valpåverkan i det svenska valet och allt fokus ligger på hotet från Ryssland.

Så det är inte konstigt att Tatarintsev är upprörd även om det också kan tyckas vara lite märkligt:

Föredrar han en borgerlig regering? Sannolikt är den mer Nato-vänlig? Och varför ger han sig in och stökar till den svenska valrörelsen?

En rysslandskännare som jag pratade med nyligen var skeptisk till att Ryssland har intresse av svensk valpåverkan eftersom ”det går bra för Ryssland i den svenska politiska debatten nu”:

Fokus ligger på att migrationen har skapat problem i Sverige och att kriminalitet skapar kaos i landet. Det är den bild statskontrollerade ryska medier vill ge av Sverige och det är så Ryssland antas vilja splittra landet för att regeringen ska försvagas inrikes men också utrikes i relationen med EU och USA.