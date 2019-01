”Kom igen då, vad är du så rädd för?”

Jag blickade ner från hopptornet och såg mina skrattande killkompisar. Hela min kropp skälvde av nervositet, flera meter ovan den klor- och pissfyllda bassängen. Mina tår var vid tornets kant och händerna i ett stenhårt grepp om räcket.

”Hoppa bara! Var en man!”, ropade de.

Pressen. Alla andra killar i klassen hade redan hoppat, de flesta från den högsta avsatsen, och där stod jag på femman och trodde att jag skulle svimma. Sekunderna jag tillbringade i det där hopptornet som ung tonåring kändes som långa, avgörande minuter. Om jag hoppar hyllas jag tillfälligt för att jag antog mandomstestet, om jag låter bli blir jag hånad och tappar min status bland grabbarna en lång tid framöver, tänkte jag.

Jag hoppade inte.

Medan killarnas skratt och glåpord ekade mellan badhusets sunkiga väggar försökte jag fokusera på att jag åtminstone slapp få en kallsup. Men trots det kändes det som att jag hade munnen full av det där ljumna pissvattnet.

Vardagen för mig som tonåring är inte olik den som omger killar i dag. Pojkar fostras till att älska utmaningar och aldrig backa från dem, oavsett hur fel det känns inombords. Vissa dagar handlar det om att hoppa från femman på badhuset, andra att tafsa på tjejer, skratta åt homofoba skämt eller slåss med varandra tills någon ger upp.

Varje dag ställer vi oss på en högre avsats och pressar varandra till att hoppa. Det förväntas att vi ska anta alla utmaningar – förutom när de handlar om att bli bättre medmänniskor. Bättre män.

I en uppmärksammad reklam från Gillette ställs vi inför en utmaning som få män har vågat anta. Den välkända sloganen ”The best a man can get” har ändrats till ”The best men can be” och budskapet ifrågasätter den typ av manlighet och machokultur som inte sällan skadar oss själva och människorna omkring oss. Att ”pojkar är som pojkar är” inte är en rimlig ursäkt när vi beter oss illa.

Våld, sexism och trakasserier måste få ett slut – män måste ta ansvar för att bli bättre män, är budskapet i Gillettes reklam.

”Fuck you”, svarar hundratusentals män som bryter sönder sina rakhyvlar från företaget i protest och hotar med bojkott.

Foto: Skärmdump

Nästan en miljon personer, en hel del män, har röstat ”tumme ner” på reklamfilmen på Youtube. Kommentarsfälten är fyllda med svar från killar som tycker reklamen är ”anti-män” och menar att företaget försöker feminisera män.

Medan grabbarna står nedanför tornet och skriker att du ska hoppa, står Gillette vid sidan och säger att det är okej att klättra ner. Men majoriteten av männen vågar inte anta just den utmaningen.

Du som ser rött efter reklamfilmen kanske vill tvinga dig själv att hoppa för grabbarna som riktar långfingret mot Gillette och sedan fortsätta som du alltid har gjort.

Men det är dags att anta en annan typ av manlig utmaning den här gången. Vi måste börja ifrågasätta de destruktiva delarna av manligheten, rannsaka oss själva och säga ifrån när män går över andras gränser. Stegen till en bättre, sundare manlighet är inte så skrämmande som de kanske verkar.

Kom igen, vad är du så rädd för?