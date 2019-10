Jag visste att hon satt där om fredagarna, bara några stenkast bort, jag kunde se henne framför mig, med den barnlikt ritade skylten framför sig, flätorna som stack fram under mössan, hennes allvarliga blick över vattnet.

En fredagseftermiddag fick jag och min bror en plötslig ingivelse att åka och hälsa på henne. Vi funderade på om vi skulle ta med oss något till henne.

Lite mat, föreslog min bror, hon är nog hungrig. Men hon är ju ingen uteliggare, invände jag. Blommor, föreslog jag, för att visa vår uppskattning. Hon vill inte ha våra blommor, sa min bror, hon vill ha vårt engagemang.

Så vi gick tomhänta, tog två Voi:ar och åkte över Nybroplan och via Blasieholmen och när vi nått Strömkajen ångrade vi oss och vände tillbaka. Vi kände att idén med att besöka henne var som ett bus eller ett spektakel, som om hon vore en attraktion av något slag, det kändes inte bra, så vi struntade i det.

Men jag slogs av det för några timmar sedan, när jag såg klippen från hennes tal inför tusentals människor i Iowa, att jag ångrar att jag inte tog chansen att träffa henne den där gången, för tänk att en liten stund få vara nära en person som förändrar världen.

Det hon gör just nu går inte att överskatta. Hon är inte bara den just nu levande största svensken – större än Zlatan, Björn Borg och Robyn, förstås. Hon håller på att bli den största svensken, genom alla tider. För vilken annan svensk har gjort det hon just nu gör? Vem har på egen hand skapat den här typen av rörelse?

Vi såg alla bilderna på henne i New York, inne i FN-huset, hur hennes blick mörknade när Trump passerade, och vi läste Trumps hånfulla tweets senare samma dag. Och vi noterade att Putin bara ett par dagar senare attackerade Greta, genom att kalla henne för ”en snäll men dåligt informerad tonåring”.

Det som sker är historiskt – ledarna för världens två supermakter uppfattar Greta som ett hot, och förhåller sig till henne genom att försöka förminska henne. Och då har hennes rörelse bara börjat. Mobiliseringen kring henne växer, hon vandrar nu genom USA och det mullrar om henne, huvudena bakom henne blir fler och de ropar högre och argare.

Och så är det väl med alla som förändrar världen, att de måste bli kontroversiella. Åtminstone i det här tidevarvet, med en polarisering som brett ut sig så pass att människor inte längre kan vara överens om de mest basala saker. Vad som är sant och vad som är falskt, till exempel. För detta är Gretas budskap, varken mer eller mindre egentligen: Hon vädjar till alla att lyssna på vetenskapen. Hon kräver av världens ledare att de ska ta forskningen kring klimatkrisen på allvar.

Det borde inte vara kontroversiellt. Det borde vara självklart.

Att det som är sant är sant och det som är falskt är falskt.

Men vi lever i desinformationens tid. Det var lögner som tog Storbritannien ut ur EU. Det var lögner som tog Trump till Vita huset. Lögnen har vunnit på bred front under de senaste åren. Det är därför Gretas revolution är dubbelt viktig, för den angriper också lögnen.

Nu ska hon resa vidare, från Nordamerika till Centralamerika och till Sydamerika. Fler och fler reser sig och följer henne. Det syns när hon talar, fler huvuden i publiken, högre röster, större jubel. Hon började för ett år sedan, med ett plakat i Stockholm. Det vi ser nu är starten på en global massrörelse.

Jag tänker på andra framstående svenskar. Vilka finns det? Wallenberg. Heliga Birgitta. Hammarskjöld. Ingen är större än Greta. Ingen av dem gjorde det Greta nu gör – blir en avgörande röst i den mest akuta frågan jorden någonsin stått inför.

