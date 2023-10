Katalin Karikó och Drew Weissman Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 2023

• Katalin Karikó föddes 1955 i Szolnok i Ungern och doktorerade vid Szegeds universitet 1982. Hon har tidigare varit vice president och senior vice president vid Biontech rna pharmaceuticals, och är sedan 2021 professor vid Szegeds universitet och adjungerad professor vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania.

• Drew Weissman föddes 1959 i Lexington, Massachusetts, USA. Han tog examen vid Boston University 1987 och inledde 1997 forskning vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania. Där är han i dag Roberts Family Professor i vaccinforskning och föreståndare för the Penn Institute for RNA Innovations.

Källa: nobelprize.org