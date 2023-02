Under vecka 4 – 23-29 januari – provtogs totalt 16 130 personer för covid-19 i Sverige.

Under vecka 4 – 23-29 januari – provtogs totalt 16 130 personer för covid-19 i Sverige. Det är en minskning med åtta procent jämfört med veckan före. Flest antal provtagna per 100 000 invånare var i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av persongruppen 70–79 år. Andelen positiva prover var under den här perioden 11 procent, vilket är ytterligare en minskning jämfört med föregående vecka.

Mellan den 23 och 29 januari rapporterades 1 390 bekräftade fall av SARS-CoV-2 – en dipp med 29 procent jämfört med vecka 3. ”Vecka 4 var antalet fall lägre än medelvärdet för föregående tre veckor i alla regioner förutom region Gotland”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats.

De nya siffrorna från Folkhälsomyndigheten släpptes under torsdagen.

Färre intensivvårdade patienter

Antalet bekräftade fall av covid-19, som inte längre betraktas som allmänfarlig och samhällsfarlig, fortsatte också att minska bland boende på SÄBO, särskilt boende, samt bland personer med hemtjänst. Bland de på särskilt boende boende, rapporterades 195 bekräftade fall vecka 4, vilket är en minskning med 35 procent jämfört med föregående vecka. Bland personer med hemtjänst rapporterades 185 bekräftade fall – en minskning med 23 procent.

Även antalet inneliggande patienter med covid-19 i slutenvården och antalet nya intensivvårdade patienter backar.

Niklas Arnberg är professor i virologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi i Umeå och en av initiativtagarna till Virus- och Pandemifonden. Han tycker det är för tidigt att säga om trenden med en fallande covid-kurva fortsätter under våren:

– Det är svårt att säga hur det utvecklar sig. Vi hade ovanligt hög smittspridning i höstas fram till och med december. Mot bakgrund av detta så kan man tänka att vi har det värsta bakom oss denna vinter, men samtidigt har vi en ny undervariant av omikron, den som kallas ”kraken”, och som verkar kunna gå runt skyddet vi fått av tidigare infektioner och vaccineringar. Det går inte att utesluta en ny topp under vårvintern.

Niklas Arnberg är professor i virologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi i Umeå och dessutom en av initiativtagarna till Virus- och Pandemifonden. Foto: MATTIAS PETTERSSON / NUS

Niklas Arnberg: BQ.1.1 dominerar

Många trodde att att smittspridningen skulle öka då nya smittsamma varianter av omikron dök upp. I stället har den gått i motsatt riktning.

– Ja, och så har det ju också varit sedan omikron dök upp. Den senaste att hålla ögonen på är alltså ”kraken” som tagit över eller är på väg att ta över i flera länder.

Hur ser spridningen av ”kraken” ut i Sverige?

– Spridningen är fortfarande begränsad i Sverige. Cirka tre procent av alla fall som variantbestämts utgörs av ”kraken”.

Den variant som nu dominerar smittspridningen kallas BQ.1.1, enligt Niklas Arnberg.

Går inte att utesluta nya varianter

Kan vi förvänta oss fler nya lömska varianter?

– I nuläget känner jag inte till fler varianter eller undervarianter som vi behöver hålla ögonen på, utöver de jag nämnde. Men, den stora smittspridningen som skett och sker i Kina till exempel, gör att vi inte helt kan utesluta att nya varianter eller undervarianter uppstår och kan ställa till problem.

Hur tycker du att man bör göra med vaccination i det här läget?

– Har man inte tagit en dos under de senaste fyra månaderna så tycker jag att man kan och bör göra det. I första hand äldre och riskgrupper, men även yngre kan drabbas av postcovid, så jag ser ett värde i att vaccinera sig även för dem.

Sannolikt fortsatt nedåt under våren

Befarar du att trenden vänder på nytt och att det blir fler fall igen?

– Eventuellt kan vi se mindre och tillfälliga ökningar, till exempel på grund av ”kraken”, men sannolikt går smittspridningen generellt nedåt under våren.

Vad tror du händer med smittspridningen i sommar?

– Sannolikt kommer vi ha förhållandevis lite smittspridning, tack vare temperatur och luftfuktighet som gör det svårare för virus att spridas. Detta gäller generellt för många virus som infekterar luftvägarna, men inte alla. Men, förra sommaren hade vi faktiskt betydligt mer covid-19 än de två tidigare pandemisomrarna. Det överraskade mig och gör att det är svårt att säga exakt vad som händer i sommar, säger Niklas Arnberg.

