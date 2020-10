Under torsdagsförmiddagen publicerade Smittskydd Västra Götaland sin veckorapport för coronaläget i regionen. Och det var en dyster läsning.

Under vecka 39 rapporterades 494 fall in, vilket är en ökning med 155 fall jämfört med föregående vecka. Ökningen har pågått under hela september och smittskyddsläkare Thomas Wahlberg manade till bättring:

– Vi är fortfarande i en pandemi och de råd som vi har gett sedan starten är lika aktuella som någonsin, hur tjatiga de än låter, sa han i ett pressmeddelande.

Men att coronaviruset ökar igen efter att ha gått ned ett tag är inte helt oväntat. Det säger Agnes Wold, läkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet.

– Viruset har ju inte försvunnit och det kommer det inte att göra i första taget, säger hon, och fortsätter:

– Vi gör samma saker nu som tidigare, när vi lyckades få ner smittalen, och det gör att jag har svårt att tro att vi skulle komma upp på samma nivåer som i våras.

Sveriges strategi mer hållbar

Den svenska strategin har visat sig vara ganska effektiv, menar Wold, vilket också talar för att coronaviruset kommer att kunna hållas relativt väl i schack.

– Jag kan jämföra med hur man valt att göra i Belgien, där min dotter bor. Där stängde man ner allt, folk satt fast i sina hem och när man sedan öppnade upp igen kastade man nytt bränsle på brasan. Folk hade hunnit bli fruktansvärt less och är nu mindre benägna att följa rekommendationer.

– I Sverige har vi satsat på folkbildning och låtit medborgarna själva ta ställning till hur de ska göra, och den strategin tror jag är mer hållbar på sikt.

”Farliga biverkningar”

Agnes Wold tror vidare att fler och fler har insett att coronaviruset är något vi kommer att få leva med länge. Ett vaccin är trots allt fortfarande långt bort.

– Flera av de vaccinkandidater som nu testas bygger på nya principer som inte testats i några vacciner som funnits ett tag på marknaden. Det är bitvis experimentellt, vilket medför vissa risker. Många, bland andra USA:s president, har försökt driva på för ett tidigt godkännande.

Och det är riskfyllt, menar Wold.

– Man kan få oväntade och farliga biverkningar om ett godkännande kommer innan man har tillräckligt mycket data. Sådana bakslag är inte bara förödande för covidvaccinet, utan även för tilltron till våra beprövade, utmärkta vacciner.