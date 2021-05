Under måndagen meddelade arrangören Luger att årets Way Out West ställs in: ”Det är med stor sorg som vi måste meddela att Way Out West 2021”

”Ingenting skulle ha gjort oss mer exalterade än att kunna anordna en festival i Göteborg i augusti för er alla, men utvecklingen under våren har gjort det klart att det bara inte kommer att vara möjligt”, skriver arrangören på festivalens hemsida.

Samtidigt meddelar arrangören att alla som köpt biljetter kommer ha giltiga biljetter till 2022 och nuvarande biljettköpare kommer att kontaktas via e-post före slutet av maj med mer information.

”Men det här är inte en dag bara för sorg. Way Out West återvänder till Slottsskogen 11-13 augusti 2022, starkare än någonsin tidigare.”, skriver arrangören.

I slutet av mars stod det också klart att Håkan Hellström flyttar sina spelningar på Ullevi till sommaren 2022. Även Rammsteins konserter på Ullevi, som först var planerade att ske redan 2020, flyttas fram till nästa år.