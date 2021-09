JUST NU: Spionerade för Ryssland – döms

Det var i slutet av juli 2017 som Säkerhetspolisens spanare såg hur en känd rysk underrättelseofficer mötte upp en då okänd medelålders man i centrala Göteborg.

Senare skulle den okände mannen identifieras av Säkerhetspolisen som en konsult inom fordonsindustrin, en flerbarnspappa med bakgrund som forskare vid Chalmers.

Med jämna mellanrum kunde Säkerhetspolisens spanare dokumentera fler möten mellan konsulten och den ryske underrättelseofficeren, som var desto mer känd hos Säkerhetspolisens avdelning för kontraspionage: Jevgenij Umerenko.

Den ryske underrättelseofficeren Jevgenij Umerenko tas om hand av Säkerhetspolisen efter det sista mötet med den spionåtalade konsulten. Den åtalade spionen ska ha fotat av sin arbetsdator på bolag han konsultat för. Vid husrannsakan fann polisen också både minneskort och kamera.

”Lite trög”

På onsdagen dömdes mannen till tre års fängelse för spioneri. Mannen nekar till brott.

Mötena ska ha skett mellan sommaren 2017 fram till gripandet – flera gånger under Säkerhetspolisens bevakning.

I en film som GT tagit del av syns det hur de två männen skrattar, dricker vin och utbyter lappar med varandra.

Den 47-årige mannen förnekar att han gett den ryske mannen någon information. I stället uppger mannen i förhör att hans ryske vän är ”lite trög” när det rörde vad mannen arbetade med och då fick han försöka förklara genom att rita på lappar.

Förutom spaningsfilmerna har Säkerhetspolisen även funnit funnit USB-minnen med nedladdad information från Scania, hemma hos mannen.

Mannen greps på en restaurang i Stockholm. Strax innan gripandet hade han tagit emot en svart plastpåse med 27 000 kronor.

Förnekar brott

Mannen nekar till brott men medger att han tagit emot kontanter – för att hjälpa honom ekonomsikt.

– Han sa nånting i stil med ”here is a little gift for you” eller nåt sånt och så slängde han över det, säger han i förhör

Konsulten medger att det var ett ”skumt” beteende, men konstaterar i förhör hos Säkerhetspolisen att ”om folk vill vara litet konstiga så får de vara det”.

Den 26 februari 2019 slog Säpo till mot nattklubben och restaurangen Kristall på Kungsgatan i Stockholm. Där förde civilklädda poliser bort två män: En diplomat och en forskare – den sistnämnde är spion, enligt misstankarna. Diplomaten, Jevgenij Umerenko, släpptes kort därpå efter att ha visat sin diplomatlegitimation. Han var dock rysk underrättelseofficer som arbetade under diplomatisk täckmantel i Sverige. Nu, efter två år, har den misstänkte spionen åtalats. Rubriceringen är spioneri, eller olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Misstankarna består i att mannen, en flerbarnspappa, "för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffat, framställt, befordrat, lämnat eller röjt uppgifter" från Scania CV AB och Volvo Car Sverige AB. Det är första gången sen tidigt 00-tal som en person åtalas för spioneri i Sverige, enligt Säkerhetspolisen.

