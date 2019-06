Den minskade efterfrågan från Europa innebär att produktionen minskar från 30 till ungefär 16 lastbilar på kvällskiftet.

Förändringen kommer ske med start vecka 33, enligt Volvos presstalesperson Claes Eliasson.

– Vi anpassar alltid vår produktion efter orderläge och kvartal ett i år kommunicerade vi ett minskat orderläge i Europa. Nu är det dags att anpassa sig efter det orderläget, säger Eliasson.

150 jobb hotade

Att det skulle röra sig om minskad efterfrågan på lastbilar är dock inte hela sanningen, enligt Eliasson.

– Man skulle kunna säga så här att totalmarknadsprognosen för 2019 är oförändrad och ligger alltså kvar på samma antal, det är fortsatt väldigt höga nivåer, säger han.

Det innebär att runt 150 visstids och bemanningsanställda riskerar att bli av med sina jobb.

– Under de hår som vi haft nu, med extremhöga nivåer, så har vi hyrt in personal via bemanningsföretag och det är alltså dessa kontrakt som inte kommer att förlängas efter sommaren, säger Claes Eliasson.