SOS larmades vid halv sex tiden under torsdagsmorgonen av en granne till en brand i Upphärad, i Trollhättan. Enligt räddningstjänsten har en villa brunnit ner till grunden.

– Den är så pass utbränd att vi inte har kunnat gå in i den, utan vi har bara kunnat gå in i källaren där vi har gjort en sökinsats. Villan är helt nedbrunnen. Vi är på plats och bevakar och släcker det som sprider sig i terrängen. Om det är någon som har skadats i branden vet vi i nu läget inte. Vi kommer att vara på plats under större delen av dagen, säger Andreas Elfström på räddningstjänsten norra Älvsborg.

Vid strax efter klockan tio uppges räddningstjänsten ha en styrka kvar på plats.

– Vi jobbar efter devisen att det kan ha varit någon i huset, men vi vet fortfarande inte hur det ligger till, säger Andreas Elfström.

Förundersökning om grov mordbrand

En förundersökning om grov morbrand har inletts. Polisen kommer att starta en teknisk undersökning när det är säkert att arbeta på platsen, vilket troligtvis inte blir förrän i morgon. Klockan elva var släckningsarbetet fortfarande i gång och ingen ny information om det har befunnit sig några personer i huset har delgetts.

– Det är tre personer som skulle kunna vara kvar i huset och vi har inte fått kontakt med dem, säger Peter Adlersson, presstalesperson på polisen i Väst.

Så ska du agera vid en brand