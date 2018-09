Petter rustade sig för krig. Varje människa, varje studie, varje forskare, varje levande organism som andades med någon som helst koppling till skleros, skulle skakas om i sina grundvalar, piskas att leverera, få resurser som de aldrig förr hade haft – för naturligtvis fanns det en lösning. De fick gärna tro att det inte fanns något botemedel, men det var innan någon som han blandade sig i leken, med alla resurser han hade.

Men efter hand började situationens allvar att sjunka in hos honom också.

Vi saknade hopp. Det fanns ingen plan B, det fanns ingen livboj.

Det fanns ingenting att göra.

LÄS MER: Gunhild Stordalen höll sin sjukdom hemlig i flera år

Allt jag tvingades genomgå på Rikshospitalet var bara en bekräftelse på att alla redan hade gett upp hoppet om oss.

"Det fanns ingen utväg"

Jag fick arbetsterapitimmar, men precis som med medicinerna var inte målet att jag skulle bli bättre av det. Ledordet var att vi i dag skulle klara det vi hade klarat av i går. Allt handlade i bästa fall om att inte bli sämre.

Och i stort sett alla frågor jag ställde möttes av oklara svar. Vi vet inte, sade de. Tänk inte på det nu. Låt oss nu först se hur det utvecklar sig.

Alla var helt eniga i sak. Det fanns ingen utväg. Så de försökte hålla mitt mod uppe med illusioner. Det var så det kändes.

Petter och Gunhild Stordalen. Foto: OLLE SPORRONG

Jag blev sämre. För varje dag fick jag allt ondare i höfterna. Och i senorna och lederna. I arbetsterapin hade vi en liten boll som jag skulle krama mellan händerna. Den första dagen lyckades jag ta mig igenom hela övningen. Den tredje dagen lyckades jag med nöd och näppe krama bollen. Och huden kliade och kliade. Klådan var så intensiv att den kändes outhärdlig. Dessutom blev huden allt stelare och hårdare. En dag tog jag en av läkarna åt sidan.

LÄS MER: Stordalen om beskedet: ”Fullständigt maktlös”

”Du måste vara helt ärlig mot mig”, sade jag. ”Oss läkare emellan. Kan du lova mig det?”

”Ja”, svarade han.

”Säg bara som det är, okej?”

Han nickade.

”Jag lovar.”

”Jag vet att det inte är det viktigaste just nu, men jag måste få veta hur illa det kan sluta med att jag ser ut.”

Han såg på mig, höll kvar blicken. Ansiktet var allvarligt.

”Jag vet inte”, sade han.

Gunhilds lista innan hon dör

Innan de skickade hem mig gav de mig den slutliga bekräftelsen efter utredningen.

Jag hade diffus kutan variant.

När Petter och jag kom hem från utredningsvistelsen på sjukhuset satte vi oss vid köksbordet.

”Jag har gjort en lista”, fortsatte jag. ”Över de saker som jag vill göra innan jag dör.”

”Gunhild …”

”Egentligen är det två listor”, fortsatte jag. ”Den ena handlar om oss två, vad vi ska göra innan jag dör. Vill du veta vad som står på den?”

"Det har spritt sig"

Petter satt tyst med armarna i kors.

Jag berättade för honom vad jag hade skrivit upp. Att jag ville pröva att spela hästpolo. Att jag ville skaffa en hund, en Grand Danois. Punkt för punkt gick jag igenom min bucketlist. Den andra listan var kortare. Den handlade om hur jag skulle lyckas hinna med allt, som jag trodde jag hade ett liv på mig att göra, på två år.

”Du måste hjälpa mig”, sade jag.

Han stirrade ut genom fönstret.

”Okej”, sade han och mötte min blick. ”Låt oss göra en helvetes plan.”

Den kvällen satt vi uppe längre än vad vi hade gjort på många år. När solen var på väg upp igen, gick jag in i badrummet för att sminka av mig. Jag tog fram en bomullstuss, hällde sminkborttagningsmedel på den och gned den över huden i ansiktet. Därefter tvålade jag in ansiktet, så att det löddrade på min hud. Petter kom in i badrummet, satte sig på badkarskanten. Jag log genom skummet, böjde mig ned över handfatet, sköljde ansiktet och tittade upp.

LÄS MER: Stordalens ärliga bild från sjukhuset

Jag tog handduken han hade lagt fram och torkade mig i ansiktet. När jag var färdig såg jag att han såg på mig i spegeln.

”Vad är det?” frågade jag.

”Vad?”

”Vad är det?”

Han fortsatte att stirra på min spegelbild. Sedan gick han fram till mig, vände på mig och kramade om mig.

”Det har spritt sig till ditt ansikte”, sade han.



Gunhild Stordalens nya självbiografi "Den stora bilden" släpps fredagen 21/9