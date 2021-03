Veronica säljer smycken – för att stötta vårdpersonal

Sedan 2016 har Veronica Börjesson, 49, från Frillesås, haft en lite annorlunda hobby. Vid sidan av sitt jobb på ett korttidsboende för handikappade har hon ett eget företag.

– Jag älskar att ha mycket att göra och jag har jobbat på boendet i hela mitt liv. 30 år. Men för fem år sedan startade jag ett smyckesföretag och det man tycker är roligt är det man lägger tiden på, säger Veronica.

Under de senaste åren har Veronica rest runt på event men coronapandemin har satt stopp för mycket av hennes verksamhet.

Veronica Börjesson, 49, säljer smycken och skänker vinsten till vårdpersonal. Foto: Privat

”Vilket helvete de har”

– Jag älskar att åka runt och jag har bland annat haft en bod på Liseberg. Men nu under pandemin har det varit jättetufft. Jag säljer ju ofta till återförsäljare och de vill liksom inte köpa in och ha lager nu som inte blir sålt. Bara under jul på Liseberg förlorade jag 250 000 under de veckorna.

Men i julas kom Veronica på en idé. Hon ville hjälpa vården genom välgörenhet.

– Jag började fundera för jag har en vän som arbetar på Iva och jag har även sett i medier vilket helvete de egentligen har där, säger hon och fortsätter.

”Coronasmycket” som Veronica designat. Foto: Privat

”10 000 kronor”

– Så jag tog fram ett coronasmycke där 100 kronor av varje smycke går till vårdpersonalen oavkortat. Jag är uppe i 10 000 på bara en vecka nu och det är superkul, säger hon.

Bland annat har Veronica redan skänkt tårtor till vårdpersonal i Mölndal men endast fantasin sätter gränser.

– Det kan vara i form av mat, påskbord, fika eller saker. Allt överskott går till dem, jag ska inte tjäna pengar på det utan allt går till personalen, säger Veronica Börjesson.

