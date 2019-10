Vd:n hjälpte sin favoritkonsult – kommunala bolaget betalade

Den Kalifornienbaserade stjärncoachen Maria Nemeth, med uppdrag över hela världen och som deltagit i Oprah Winfreys världsberömda tv-show, har på mindre än ett och ett halvt år fakturerat det lilla kommunala Parkeringsbolaget i Göteborg 1,1 miljoner kronor för sex och en halv månads heltidsarbete – 1 079 arbetade timmar.

Trots att hon under samma tid bara varit i Sverige vid fyra tillfällen.

Det kunde GT berätta häromveckan.

– Jag vet ingenting om detta, sa Maria Nemeth själv om faktureringen och det rimliga i antalet arbetade timmar.

Maria Nemeth har deltagit i Opray Winfreys show. Foto: SPLASH NEWS

Överenskommelse bakom

Nu uppger Parkeringsbolagets arbetsbefriade vd Maria Stenström att de skrivna, timbaserade avtalen och fakturorna inte måste överensstämma med verklig arbetad tid.

Och att den amerikanska konsulten aldrig tagits in på timmar över huvudtaget.

I stället ska det finnas en överenskommelse ”bakom”, säger hon, som ger Maria Nemeth en överenskommen summa pengar för att under en viss period vara tillgänglig som coach åt Parkeringsbolagets ledningsgrupp.

– Bakom finns det en överenskommelse om ett uppdrag som ska göras, en tjänst, säger Maria Stenström.

Fakturerade för 100 arbetade timmar

För september månad har den amerikanska konsulten, utan att ha satt sin fot i Sverige, fakturerat det kommunala bolaget precis 100 arbetade timmar. Kostnad: 106 500 kronor exklusive moms.

Maria Stenström har tidigare sagt att mycket av arbetet utförts via videosamtal över internet, både individuell coachning och i grupp.

GT har via ledningsgruppens och andra nyckelpersoners mejl begärt ut de beställningar av videosamtal som gjorts under september månad och funnit fem sådana samtal, via kommunikationsverktyget ”Zoom”. Fyra av dessa samtal är mellan Maria Stenström själv och coachen under sena kvällar på grund av den stora tidsskillnaden mellan Sverige och Kalifornien.

Utöver det finns ett mejl där Maria Nemeth föreslår sju 45-minuterspass med ledande medarbetare inom Parkeringsbolaget.

Dessa 45-minuterspass är oklart om de genomfördes.

Parkeringsbolagets vd Maria Stenström. Foto: Pressbild

Maria Stenström: Inte köpt timmar

Maria Stenström vill inte kommentera rimligheten i faktureringen och uppger att den överenskommelse hon gjort med den amerikanska coachen inte handlat om timmar.

– Vi har köpt en tjänst under en period, inte timmar, säger hon.

– Jag har godkänt ett kontrakterat belopp under en period med en viss sak som ska göras. Att hon ska vara tillgänglig och att vi inte ska övergå den kontraktsumman.

Men de skrivna avtalen som reglerar villkoren för den amerikanska coachen är inte alls utformade på det viset. Avtalen, som Maria Stenström själv skrivit under, anger att ”enbart arbetade timmar faktureras”, och det till en timkostnad på 1 065 kronor.

Tillfrågad om skillnaden mellan det som står i avtalet och den överenskommelse utan timmar som Maria Stenström hänvisar till, säger hon:

– Det här kommer utredningen att svara på. Jag vet bara vad jag ville ha och jag har fått det, säger hon men öppnar för att kostnaderna kan ha ”räknats om” till arbetade timmar då det var dags för Maria Nemeth att fakturera Parkeringsbolaget via en stor upphandlad konsultmäklare.

Men det står timmar i dina undertecknade avtal också. Det är inte bara en totalkostnad?

– Men då är det väl en omräknad kostnad, säger Maria Stenström.

När GT efter intervjun skickar Maria Stenström avtalen och ber henne kommentera innehållet, avböjer hon.

Hon skriver i ett sms att hon inte kan redogöra för avtalen i detalj, att det inte finns några andra överenskommelser eller avtal, och att hon nu vill att utredningen får ha sin gång:

”Det jag ville förmedla var att jag inför en upphandling så klart diskuterar hur stor omfattning som uppdraget kan tänkas få. Jag vill ju veta att det resultat jag förväntar mig står i relation till den insats/kostnad som konsulten anser behövs för att nå dig. Sedan när uppdraget rullar gäller så klart det avtal som är påskrivet. Finns det felaktigheter här så antar jag att utredningen kommer peka på det:”

Konferens på Gothia Towers

Som mest har Maria Nemeth fakturerat Parkeringsbolaget för 184 arbetade timmar under en månadsperiod, alltså en bra bit över en heltidstjänst i timmar. Det var i oktober 2018, då Maria Nemeth deltog i en tredagarskonferens på Gothia Towers i Göteborg med fem deltagare från Parkeringsbolaget med varje dag.

Maria Nemeth har hållit flera kurser för Parkeringsbolaget på Gothia Towers i Göteborg Foto: HENRIK JANSSON

Samma månad hade Maria Nemeth även andra uppdrag, bland annat en flera dagar lång utbildning i Stockholm dit Parkeringsbolaget också skickade fem personer. För det fakturerade Maria Nemerths amerikanska bolag Parkeringsbolaget 96 250 kronor exklusive moms utöver de 184 timmarna som redan fakturerats enligt det löpande coachningsavtalet.

Med på utbildningen var också Maria Stenström. Enligt hennes egen reseräkning som skickades till bolaget efteråt, ”assisterade” hon vid konferensen.

– Vi är närvarande i rummet och kan assistera och vara till hands. Syftet är både att finnas närvarande om det skulle uppstå saker som det behövs hjälp med, men det är också en möjlighet för oss att fördjupa våra kunskaper, det är därför jag gör det, säger Maria Stenström.

Hotellnätter, resor och traktamente

Parkeringsbolaget har stått för hotellnätter, resor och även Maria Stenströms traktamente då hon assisterade den amerikanska coachen.

Någon deltagaravgift behövde inte Parkeringsbolaget betala för sin vd:s närvaro. Det ska inte tolkas som att hon var en del av Maria Nemeths ”team” under konferensen, menar Maria Stenström, utan att hon betalade genom den tid hon lade på kursen.

– Kursen hålls ju av Maria Nemeth, det är bara hon som kan, men vi fördjupar våra kunskaper så vi kan använda dem.

En liknande utbildning gjordes också i april 2019. Då stod Parkeringsbolaget för Maria Stenströms resa fram och tillbaka till Stockholm och traktamente.

Även då uppges i reseräkningen att syftet för vd var att assistera Maria Nemeth.

Tidigare har GT också kunnat berätta att Maria Stenström under sommarens Almedalenvecka hade en öppen programpunkt i schemat.

Det var en programpunkt som arrangerades av Maria Nemeths bolag om hur deras metoder kan användas. GT har också avslöjat att den amerikanska konsulten fått förmåner utöver avtalet, betalda hotellnätter, flygresor och första klass-biljetter.

Efter en anmälan till whistleblowerfunktionen utreder nu Göteborgs kommun anklagelser om att Maria Stenström och en hög chef i bolaget ska ha anlitat konsulter de haft personliga band till.

Läs mer om P-bolagshärvan

• Kommunal vd i Göteborg arbetsbefrias - anklagas för jäv

• Kommunala vd:n gav vännen miljonavtal - efter fjällsemestern

• Spåren sopas igen i P-bolagshärvan

• Amerikansk konsult flögs in - Parkeringsbolaget fick notan

• Hon var i Sverige fyra gånger - fick betalt för 1079 timmar

• Beskedet: P-bolagets vd arbetsbefrias till nyår

• Detta har hänt i P-bolagshärvan