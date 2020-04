Den 26 mars stannade bandet på Volvo Cars i Torslanda i Göteborg till följd av coronakrisen.

Men på onsdagseftermiddagen startade fabriken upp igen. Och omkring 350 anställda kunde komma tillbaka till skiftet och 175 personer i målerifabriken efter 20 dagars permittering.

Man startar upp och gör karroser som sedan nästa vecka ska monteras.

– När vi producerar gör vi det i full takt. Nu kör vi med tre skift med en takttid på en bil på under en minut. Sen anpassar vi oss alltid till efterfrågan. Nu blir det långtifrån hundra procent, nästa vecka ligger vi på en tre-fyra dagars produktion. Vi lägger in stoppdagar. Men det är definitivt på riktigt, ingen provverksamhet, säger vd:n Håkan Samuelsson till DN under en pressträff på fredagen.

”Stoppet har kostat massor” säger Håkan Samuelsson. Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN

Ekonomiskt slag mot företagen

Coronakrisen och stoppet av produktionen på Volvo Vars kommer att slå hårt mot företagets resultat.

– De har kostat massor och det får vi återkomma till i halvårsresultatet. Men om de skulle fortsätta skulle det kosta ännu mer, inte bara för Volvo Cars utan för hela samhället. Inte bara kostnader, utan en lågkonjunktur, en depression som vi inte vill ta risken att gå in i. Vi måste leva med en situation där det inte finns något vaccin för coronaviruset, men vi måste säkra hälsan och säkerheten för våra medarbetare och bidra till en normaliseringsprocess för ekonomin eftersom alternativet är ännu värre, säger Håkan Samuelsson till Dagens industri.

Även försäljningen i utlandet påverkas.

– Europa och USA ligger i lockdown så det är en väldigt låg försäljning. Fast det är glädjande att Kina i princip är tillbaka”, säger Samuelsson till Di.

Bonus till anställda

Årsbonus kan både anställda och ledning fortfarande vänta sig.

– Vårt bonussystem är ju baserat på förra årets resultat. I fjol fick vi ingen bonus för att 2018 inte var något vidare år. Däremot blev fjolåret fantastiskt, det bästa i företagets historia. Vi har tagit beslutet att betala ut det, det gjorde vi innan coronakrisen blev aktuell. Så alla medarbetare får en Volvobonus i år, det är dom väl värda, inklusive mig. Det får väl nån annan bedöma sen, säger vd:n till DN.

Håkan Samuelsson säger också till tidningen att eftersom korttidspermitteringen kan ha varit ekonomiskt påfrestande för medarbetarna har ledningen även tagit ett annat beslut:

– Då har vi sagt att att även vi i ledningen tar lönesänkningar som är av betydligt större omfattning än vad förlusterna är för våra medarbetare i produktionen.

Man startar upp och gör karosser som ska monteras nästa vecka. Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN

Extra skyddsutrustning

När anställda nu återgår till jobbet är coronaläget närvarande; Företagshälsovården är på plats vidhuvudportarna där anställda kan ta personalens temp och mängden syre i blodet för dem som vill. Det har storstädats och extra möjligheter till tvätt har satts in. Där personal jobbar nära varandra har personalen extra skyddsutrustning.

Totalt har 60 000 personer permitterats hos de svenska fordonsbyggarna. Flera produktioner väntas öppna upp igen nästa vecka.

