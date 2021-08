Västtrafik tar bort app: ”Gå i pension”

Appen Reseplaneraren lanserades för Iphone och Android redan 2011. Men nu ska den tas bort.

Användare av appen har nog noterat ett meddelande som den senaste tiden ploppat upp när appen startas, som säger att appen snart stänger ner.

Meddelandet som ploppar upp när Reseplaneraren öppnas. Foto: SKÄRMDUMP

Anledningen är att Reseplaneraren nu helt ska ersättas av appen Västtrafik To Go, som funnits sedan 2016.

– Från och med årsskiftet låter vi den gå i pension. Det handlar om att vi satsar allt på To Go, helt enkelt, och utvecklar den. Du kan redan söka resor och köpa biljetter där, så det handlar om att vi inte vill ha två appar med ungefär samma syfte, säger Ellen Pileblad, presskommunikatör vid Västtrafik.

Från och med 1 november kommer Reseplaneraren inte längre gå att ladda ner.

Funktioner försvinner

Under hösten kommer Västtrafik meddela sina resenärer om förändringen bland annat på hemsidan, i sociala medier och i sitt nyhetsbrev.

Elin Pileblad, presskommunikatör vid Västtrafik. Foto: Eddie Lothman / Västtrafik

När Reseplaneraren går i graven försvinner samtidigt ett par funktioner, som Västtrafik menar inte används i stor grad. Det handlar bland annat om bevakning av resa, bil till pendelparkering och att visa en hel linjes hållplatser.

– Men vi utvecklar To Go hela tiden och lägger mycket resurser på det, så man får så klart gärna som resenär höra av sig om någon funktion saknas som man vill ha kvar, så tittar vi alltid på de synpunkter vi får in, säger Ellen Pileblad.

Enligt statistik från februari i år används Reseplaneraren av ungefär 220 000 resenärer per månad. För Västtrafik To Go är motsvarande siffra 180 000.

