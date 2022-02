Västtrafik river upp beslut – ändrar sig

I mitten av november presenterade Västtrafik en ny biljett: Flexbiljetten.

Samtidigt meddelade de att återbäringen vid biljettköp skulle tas bort vid månadsskiftet november-december.

Lanseringen av den nya biljetten sköts senare fram, precis som avvecklandet av återbäringen.

Tänker om

Och nu vänder Västtrafik – och meddelar att återbäringen får vara kvar. Det beslutade Kollektivtrafiknämnden på torsdagen, skriver Västtrafik i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att våra biljetter och erbjudanden är anpassade efter våra resenärers behov. Efter att ha analyserat de nya resmönster vi sett under hösten står det nu klart att återbäringen ska finnas kvar för de resenärer som reser med enkelbiljetter i vår app Västtrafik To Go, säger Peter Hermansson, (M), styrelseordförande Västtrafik, i en kommentar.

Han tillägger att en ny utvärdering kommer göras framöver.

Peter Hermansson, (M). Foto: Eddie Löthman / Västtrafik

Det innebär att de resenärer som köper fyra enkelbiljetter inom sju dagar fortsatt kommer få 20 procents återbäring vid sitt nästa biljettköp.

Nya biljetten inte lanserad

Den nya flexbiljetten, som kommer bestå av tio dygnsbiljetter som kan användas inom en 30-dagarsperiod, har fortsatt inte lanserats.

Till sommaren planeras en specialbiljett som riktar sig till familjer.

– Sommarerbjudandet är i sin tur en kampanj som vänder sig till de som vill semestra på hemmaplan, ett hållbart sätt att tillbringa sin semester som vi gärna uppmuntrar. Förhoppningen är att fler väljer att resa med kollektivtrafiken i stället för med egen bil framöver, säger Ulrika Frick, (MP), ordförande i Kollektivtrafiknämnden, i en kommentar.

LÄS MER: Västtrafik skjuter upp lansering av ny biljett

Från arkivet: Här är Västtrafiks nya spårvagn: