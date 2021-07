Varningen: Risk för kraftigt regn och översvämningar

SMHI varnar för risk för stora regnmängder under lördagen i bland annat Västra Götalands län, Halland, Kronobergs län och Värmland. Det kraftiga regnet kan leda till översvämningar på vägar, i dagvattensystem och i källare.

– Det är risk för kraftiga regn och åskskurar. Det kan ge stora regnmängder på kort tid, ofta säger man runt 35 mm på tre timmar, säger Maria Augutis.

Under morgonen har regnet öst ner på flera håll i Västsverige.

– Det här är ett lågtryck som dragit in söderifrån som nu kommer fortsätta röra sig vidare norrut under dagen. Så man får räkna med fortsatt en hel del skurar under eftermiddagen.

Varmare luft på väg

Det kommer även blåsa en del under dagen. Men lågtrycket fortsätter vidare norrut och redan under kvällen kan det bli soligt och fint i Halland. Men i Bohuslän och Dalsland verkar regnet hålla i sig även under kvällen.

– Under natten mot i söndag så drar lågtrycket bort. Så helgen kommer kunna avslutas med ganska soligt väder. På flera håll blir det en riktigt solig och fin dag men möjligen kan lokala skurar bildas här och var.

”Högsommarvärme”

Vinden kommer att avta och temperaturen väntas ligga runt eller strax över 20 grader.

I början av nästa vecka kommer varmare luft att dra in söderifrån, berättar Maria Augutis.

– På många håll kan det nog vara högsommarvärme med temperaturer på över 25 grader. Men det är fortsatt mycket energi i luften framför allt längs kusten så man får räkna med lokala skurar även under måndag och tisdag.

