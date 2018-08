Varningen: Nu kommer kraftiga sommarstormen

SMHI har utfärdat klass 2-varning för storm över Skagerrak och klass 2-varning för stormbyar över land på fredag eftermiddag. Varningen betyder att det är risk för kringflygande föremål och skador på byggnader och skog. Dessutom är det risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

– Det är stormstyrka i vindbyarna. Det blir som blåsigast i Bohuslän och egentligen hela vägen från Halland upp till Norge. Vinden är sydvästlig så det kommer även blåsa mycket runt norra Vänern, mot Karlstad, säger Tora Tomasdottir.

Det börjar blåsa redan på torsdagskvällen, men kommer inte i gång ordentligt förrän på fredagsmorgonen. Sedan håller det i sig under hela dagen, för att så småningom avta framåt fredagskvällen.

Tora Tomasdottir, meteorolog på Storm Geo. Foto: Pressbild / StormGeo

”Extraordinärt”

– Det brukar inte blåsa så mycket på sommaren, så det är lite extraordinärt. Men ju varmare vattnet är desto större är potentialen för vind, så nu kan det komma i gång ordentligt.

Under fredag eftermiddag väntas det blåsa 25-27 meter per sekund i vindbyarna längs Bohuskusten. Vinden kommer dra in över så gott som hela Västsverige och även föra med sig en del skurar och en och annan åskknall.

– Bohuslän, Dalsland och hela Värmland kommer få regn. Mest blir det under natten till fredagen, det kan bli lite mulet på fredagsmorgonen men det klarnar upp under dagen, säger Tora Tomasdottir.

Regnet håller sig mestadels mot kusten, Skaraborg och Jönköpingsområdet får troligtvis uppehåll.

Svalare temperaturer

Hon uppmanar alla att inte bege sig ut på havet när det värsta ovädret drar in.

– Man ska hålla sig på land och förbereda sig, till exempel rensa i trädgården och plocka bort bråte som kan blåsa i väg. Det är bra att förbereda i dag så har man det gjort till i morgon, säger hon.

Dessutom väntas svalare temperaturer under helgen.

– Det blir runt 15-20 grader i hela området under fredagen. Att gå från 30 grader till det är stor skillnad, så man kommer nog längta efter en jacka, säger Tora Tomasdottir.

Det svalare vädret håller sedan i sig över helgen, med växlande molnighet och en del sporadiska skurar. Däremot kommer blåsten avta och solen kika fram genom molnen mellan turerna.

– Då blir det normalt augustiväder kan man säga. Det är fortfarande jättevarmt i vattnet så man kan ändå bada, man kanske inte är särskilt sugen på det längre.