Varning för besvärliga vägar – snöfall drar in i Västsverige

Natten till måndagen var kall och under dagen är det klart och soligt och temperaturen kan nå några grader över nollan.

– Sen kan det väl bli lite ökad molnighet under eftermiddagen, i morgon så blir det ganska molnigt till en början och kanske lite lättare snöfall i området kring Vänern under morgonen men i övrigt blir det ganska soligt väder, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm. Foto: Privat

Också natten till onsdagen blir kall med flera minusgrader också in på morgonen.

Nederbördsområde västerifrån

– Det blir fyra, fem minusgrader på morgonen och rätt klart väder till en början innan molnen börjar tätna under dagen och det blir då mest mulet väder med en ökad sydlig vind, säger Per Holmberg.

På dagen klättar temperaturen upp till tre, fyra plusgrader.

På torsdagen kommer ett nederbördsområde västerifrån som drar med sig snö och vind in över Västsverige och temperaturen håller sig kring nollan.

– Det kommer snö på morgonen som senare övergår i regn. Det ser ut att smälta undan ganska mycket när det regnar och blåser men det beror på hur mycket snö som hinner komma in. Inåt Sjuhärad kan det komma en del innan det börjar regna och tina.

Kan bli besvärligt i trafiken

När snöfallet kommer in så är det risk för halka i trafiken, först av själva snön och sen när det regnar på eventuellt frostiga vägar.

– Det kan nog bli besvärligt på vägarna när det kommer relativt stora snömängder. Det är ganska blåsigt så det kan nog driva lite och under övergångsfasen till regn kan det vara frost. Det kan vara problem med halka under torsdagsdygnet, men sen stiger temperaturen efter hand, säger Per Holmberg.

Prognosen fram mot helgen är ostadig men nya nederbördsområden väntas dra in över Västsverige där nederbörden främst ser ut att komma i form av regn.

– Det blir mest regn men det kan vara inslag av snö, säger Per Holmberg.

