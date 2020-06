I år slogs värmerekord för midsommarafton i Göteborg. Redan vid lunchtid låg temperaturen på 26,6 grader, vilket är den högst uppmätta temperaturen på midsommarafton i Göteborg under hela 2000-talet, rapporterar GP.

Värmen tros också fortsätta stiga till över 30 grader under fredagen.

Enligt SMHI, som har fört statistik sedan 1988, kan årets midsommarafton bli den varmaste på 32 år i Göteborg – om temperaturerna stiger över 29,2 grader.

– Vid lunchtid var det 26,6 grader varmt i Göteborg och det kan tänkas bli upp emot 30 grader i dag, säger Per Holmberg, meteorolog på Storm.

Fler värmerekord kan slås runtom i landet under dagen. Väderkartan pryds av strålande solar och höga temperaturer över i stort sett hela landet. I Östersund väntas 25 grader eller mer – i så fall blir det den varmaste midsommarafton på 50 år, enligt SMHI. Även Karlstad förväntas få sin varmaste midsommar på 50 år med över 25 grader.

SMHI larmar

Men det är inte bara i Göteborg som midsommarhetta råder. SMHI har larmat om höga temperaturer i Västra Götalands län och Bohuslän från torsdag till söndag. Det flaggas även för värmebölja i Värmland, samt Skaraborgsområdet mellan Vänern och Vättern.

I centrala Stenungsund märktes hettan av på ett minst sagt udda sätt. Plötsligt chockades personal och kunder vid H&M:s butik på Stenungstorgs köpcentrum när ett skyltfönster krossades. Ordningsvakter som städade undan efter händelsen bedömer att det var värmen som orsakade händelsen.

Lyckligtvis kom ingen person till skada i samband med incidenten.

Åskoväder drar in

Men medan värmen spirar så drar ett åskväder över Göteborgsområdet och kranskommunerna under fredagseftermiddagen.

– Det ser ut att dra in rätt kraftiga åskskurar. Jag tror att det är rätt stor risk att Göteborgsområdet får åska under eftermiddagen men att det sedan blir uppehåll igen och att temperaturen åter kan stiga. Det finns en chans att det kan bli över 30 grader i dag, säger Per Holmberg.

Med redan på midsommardagen tros värmen bedarra. Det finns även fortsatt risk för kraftiga åskskurar.

– Den varma och fuktiga luftmassan är väldigt rik på energi. När det blir en hävning av luften och den puttas uppåt kan det blir kraftiga regn- och åskskurar och det ser ut att kunna bli det i hela Göteborgsområdet under lördagseftermiddagen. Det kan också bli så att det lokalt blir lite lättare åska och regnskurar på sina håll redan under eftermiddagen, men på lördag väntas de bli kraftigare, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog till GP.

Maxtemperaturer i Göteborg tidigare midsommaraftnar 2015: 21,5 grader 2016: 20,3 grader 2017: 18,8 grader 2018: 17,4 grader 2019: 18,7 grader Visa mer Visa mindre

TV: Stjärnkocken Emma Bengtsson ger tips på mat till midsommar

LÄS MER: Kraftig hagelstorm slog till mot Göteborg