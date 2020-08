Med 25,7 grader som toppnotering var Göteborg platsen i Sverige där det var allra varmast under fredagen.

Och på lördagen väntas det soliga och varma vädret i Västsverige fortsätta.

– Det kan nog nå upp mot liknande temperaturer som i går. Jag tror nästan det kan bli lite varmare, faktiskt. Det hade inte förvånat mig om det kanske blir upp emot 26 grader inåt landet och lite svalare vid kustbandet, säger Maria Augutis, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Uppmaningen: Var försiktig

Hon fortsätter:

– Man får inte glömma solkräm och solhatt, solen är riktigt stark, så man får vara lite extra försiktig.

Maria Augutis, meteorolog vid StormGeo.

Varmast i landet verkar det däremot inte bli. Under lördagen kan det bli temperaturer på 28 grader i Svealand.

Och redan under söndagen väntas temperaturerna sjunka i Västsverige, enligt Maria Augutis.

– Värmen är här på kortvisit. Framåt natten mot i morgon kommer molnigheten öka rätt snabbt, då det är en kallfront på väg in västerifrån. Som högst blir det upp emot 20 grader längs Västkusten. Mycket moln på himlen där lokala skurar kan bildas, möjligtvis med inslag av åska, säger hon.

Nytt högtryck väntas

Det ostadiga vädret fortsätter sedan in bit in på nästa vecka, då temperaturen i allmänhet väntas ligga på under 20 grader med lokala skurar.

Men därefter kommer förhoppningsvis en ny högtrycksrygg dra in.

– Prognosen är lite osäker, men det är en rätt tydlig signal. Någon gång i slutet av nästa vecka, men tajmingen är lite oklar, säger Maria Augutis.