Maj månad var i år en ovanligt blöt och kall historia. Men sen juni tog över har solen lyst och temperaturerna har stigit. Både Göteborgs 400-årsdag den fjärde juni och nationaldagen den sjätte juni kunde firas i soldränkta parker och vid badplatser.

Till Västsvenskarnas glädje ser sommarvädret ut att fortsätta utan att det i nuläget ser ut att finnas något slut.

– Det soliga vädret fortsätter. Det som händer är att det kommer in ännu varmare luft i slutet av veckan och då kan det bli upp till 25 grader i de östra delarna av Västsverige. Det är lite fuktigare luft som kommer också så det är möjligt att det kan vara lite morgondimma som ligger vid kustbandet som äter upp solen. Men det fortsätter vara soligt under större delen av dagarna, säger Per Holmberg på väderinstitutet StormGeo.

Var kommer den fuktiga luften från?

– Det blåser från sydväst och den luften kommer ifrån havet så den är fuktig. Den kommer från Atlanten.

Normalt för juni

Per Holmberg säger att det innan helgen kan bli något svalare men ändå med temperaturer på omkring 20 grader i stora delar av Västsverige.

Vädret är ganska normalt för att vara juni månad.

– Det är inget som sticker ut åt något håll. Ingenting är jätteovanligt. I mitten av juni är det normalt med temperaturer på runt 19-20 grader och det är ju där vi hamnar i veckan.

Även nätterna kommer fortsatt vara behagliga.

– Det blir ner mot tio grader om det är klart väder, men det är långt ifrån minusgrader.

Är det normalt att det skiftar så snabbt från regn och blåst till solsken och sommartemperaturer?

– Det krävs ju inte så jättemycket för att det ska bli en ändring i väderläget, att det plötsligt drar in luft söderifrån. Det kan ske ganska snabbt. Det känns ju så klart om det är kallt och helt plötsligt blir väldigt varmt men det har ju hänt förr att det blir de här häftiga svängningarna.

