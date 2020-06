Värmeböljan över – regn och åska väntar

Så sent som i helgen var det en tropisk natt ute på Vinga och högsommarvärmen fick badsugna Göteborgare att trängas på badplatserna.

Nu väntar i stället en vecka med betydligt lägre temperaturer.

– I dag (måndag) blir det växlande molnighet, temperaturen kan komma upp i 20-22 grader på sina håll och det blir mest uppehåll, säger Maria Augutis, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Under måndagskvällen och natten till tisdagen kommer det dra in ett lågtryck västerifrån och ge regnskurar under tisdagen.

– I morgon blir det en del regnskurar eventuellt med lokala inslag av åska, det ser ut att bli en ostadig dag, temperaturen ligger under 20 och på sina håll kanske upp mot 20 grader, säger Maria Augutis.

Maria Augutis, meteorolog på väderinstitutet Storm. Foto: StormGeo

Skurar och blåsigt väder

Under tisdagen blir det inte ihållande regn utan nederbörden kommer i form av skurar, och det blir dessutom ganska blåsigt.

Resten av veckan bjuder på fortsatt ostadigt väder.

– Det fortsätter under tisdagskvällen och fram mot mot onsdag är fortsatt ostadigt, men inte lika mycket som på tisdagen. Det kommer svalare luft och temperaturer på mellan 15 och 20 grader i Göteborg och i Västra Götaland. Det ostadiga vädret gör att prognosen blir osäkrare ju längre vi kommer, säger Maria Augutis.

Även om det kanske inte blir sol- och badväder för de som hunnit gå på semester så behövs det regn, säger Maria Augutis.

– Det kommer bli en rejäl förändring, men vi behöver regn. Och det kommer bli lättare att sova på nätterna, säger hon.

Se filmerna från blixtovädret i Göteborg

Över 34 000 hushåll blev strömlösa i Göteborg när ett massivt åskoväder drog in under midsommarhelgen.

LÄS MER: Åskoväder drog in över Göteborg