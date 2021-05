Längtar du efter coronasäkert utomhushäng under en solig himmel? Då får du vänta några dagar till, men sedan slår det till ordentligt – om vädergudarna håller vad de lovar.

– Just nu har vi ett ihållande grått tråkregn som sakta rör sig österut. Det innebär inget sammanhängande regn, utan spridda skurar under onsdagen och torsdagen, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på väderinstitutet StormGeo.

Kallare än vanligt

Temperaturen kommer hålla sig till cirka fem grader under onsdag och torsdag, för att på fredag öka några plusgrader till cirka sju grader.

Vädret bjuder på ovanligt låga temperaturer för att vara den här tiden på året.

– Det är helt klart kallare än vad det brukar vara i maj månad.

På lördagen ska regnområdet försvinna något och solen kommer kunna kika fram men tyvärr kommer det ett nytt regnområde in över Västsverige redan på söndagen.

Temperaturen under helgen är inte direkt picknickvänlig, utan kommer ligga på cirka 10 grader.

På tisdag vänder det

Efter en gråmulen helg med spridda skurar är det dags för den ordentliga försommarvärmen att komma in över Sverige.

– På måndag blir det snabbt varmare, och på tisdagen kan det bli uppemot 20-25 grader varmt. Det är den europeiska värmen som kommer upp till oss, som just nu befinner sig över Spanien. Det är riktiga försommartemperaturer.

Tills dess får västsvenskarna stå ut med temperaturer under och runt 10 grader. Men sedan ska det vända för gott, menar Josefine Bergstedt.

– Detta är det sista vi ser av kylan, säger Josefine Bergstedt.

Men det finns ett litet orosmoln på himlen.

– Det finns ett regnområde som kan komma in över Västsverige i nästa vecka om vi har otur. Om det drar in västerut så kommer det att passera oss, men det finns en liten risk att det kommer in över oss, och då får vi lite mer regn innan värmen kommer, säger Josefine Bergstedt.

