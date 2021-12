Valpen Doris utsatt för smällare: ”Livrädd”

Det var sent på annandagen som Kristina Engberg, 59, från Alingsås bara skulle gå ut runt hörnet för att rasta sin valp Doris. Men det som var tänkt som en kort kvällsrastning slutade med en vettskrämd Doris, något som Alingsås Tidning tidigare har skrivit om.

– Jag försökte vända mig om och ta henne, men då small det precis. Det ekade bra mellan husen.

Kristina fortsätter:

– Hon var livrädd och bara skrek Jag försökte kissa henne efteråt, men det gick inte, utan jag fick lyfta upp henne. Dagen efter ville hon inte gå ut överhuvudtaget.

”Sa bara pang”

Kristina, som bor precis vid polishuset tror att ungdomarna med smällarna vill visa sig tuffa och imponera på varandra, men hon ber dem att tänka ett extra varv.

– De tänker nog att ”titta vad tuffa vi är, vi smäller där polishuset är”. Man försöker vara tuff och kaxig, men den man skrämmer är en 13 veckor gammal valp.

Dagarna kring nyår kantas nu av oro för Doris efter händelsen, berättar Kristina.

– Jag är orolig att det ska smälla hela tiden här nu fram till nyår och herregud hur ska det gå för henne då. Ska jag flytta på henne för att hon inte ska bli skotträdd resten av sitt liv.

Kristina lyfter fram att det är just tiden innan nyår som känns mest oberäknelig, eftersom att man inte vet när eller var det kommer att smälla. Fyrverkerier under ordnade former, som sker ett visst klockslag kan man åtminstone förbereda sig för, säger hon.

– Det som irriterar mig är att jag inte ens fick någon chans. Jag öppnade dörren och direkt så säger det bara pang, jag har ingen chans att göra det på ett bra sätt för hennes del.

Vill ge en tankeställare

Nu, några dagar efter händelsen verkar Doris ha hämtat sig, berättar Kristina. Men om hon kommer att få några men eller bli skotträdd i framtiden är för tidigt att säga, menar hon. Framöver hoppas hon på att folk ska bli bättre på att visa hänsyn, både för djuren, men också för andra människors skull.

– Vi pratar mycket om våra djur, men det finns också människor som varit med om traumatiska upplevelser, och de kanske inte heller är beredda att det smäller utöver nyårsafton. I de här fallen smäller man för att det ska låta och inte för att det ska vara vackert.

På själva nyårsafton kommer Kristina ta med sig Doris och åka bort. Hur hon kommer att reagera på fyrverkerierna efter händelsen återstår att se.

– Den som har en riktigt skotträdd hund kan ju inte ens fira nyår överhuvudtaget. Jag skulle vilja att de som gör detta får en tankeställare.

