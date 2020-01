Våldsamma rånvågen: Två 17-åringar häktade

Under måndagen rapporterade GT om den senaste våldsamma rånvågen i centrala Göteborg. Under de senaste veckorna har ett stort antal rån inträffat, varav flera av det mer våldsamma slaget där offren bland annat förts in i skogen, blivit fasthållna och misshandlade.

Fyra ungdomar och unga män är misstänkta för totalt fyra rån. Två 17-åringar har häktats, en av dem under tisdagen.

Det första rån som han misstänks för ägde rum redan förra året när en butik i Majorna rånades. De andra tre rånen som ligan tros vara inblandade i skedde under de senaste veckorna runtom i Göteborg.

– Det är i nuläget ett intensivt utredningsarbete som pågår, säger Kristina Åberg, åklagare.

Fyra olika gator

Gatorna som de fyra rånen inträffat på är Lundgrensgatan, Storgatan och Skjutbanegatan och Såggatan.

Den tredje mannen är efter en häktningsperiod nu på fri fot men fortsatt skäligen misstänkt för rånet på Storgatan samt övergrepp i rättssak.

Den fjärde mannen är anhållen i sin frånvaro misstänkt för personrånet på Lundgrensgatan.

– Åtal kommer väckas mot de två häktade männen i början av februari, säger Kristina Åberg.

