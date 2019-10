Det var i Augusti som flera näbbvalar letade sig in på Västkusten, de tog sig in i både Åbyfjorden och Gullmarsfjorden. Räddningsaktioner inleddes och såg till en början ut att ha lyckts men valarna dog senare och har under hösten undersökts av Statens veterinärmedicinska anstalt.

Undersökningen visar att de inte hade någon infektion eller sjukdom som gjorde att de dog, skriver P4 Väst.

– Vi har kunnat utesluta att de hade någon specifik infektion eller sjukdom som vi kan konstatera i alla fall som orsak till att de dog. Sen var de också delvis förruttnade så man kan inte alltid titta på alla detaljer, säger Erik Ågren, viltpateolog, till P4.

”Ibland vet vi inte varför”

Erik Ågren säger till P4 att det finns olika anledningar till att valar kan stranda.

– Ibland vet vi inte varför, vad som utlöst det hela. I det här fallet hade ingenting i magarna. De hade inte ätit, men även om de inte var utmärglade så räcker det med att man inte äter och blir svag. Hittar vi ingen annan orsak så får vi konstatera att någonting har stört dem, säger han till P4.

Varför valarna blivit störda och hamnat på fel ställe och kanske inte hittade någon mat vet man inte på Statens veterinärmedicinska anstalt utan är något som man bara kan spekulera i.

