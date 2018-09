I Göteborg är Jörgen Fogelklou Sverigedemokraternas toppnamn i kommunvalet. Han är ordförande för SD Göteborg som det stormat internt i under många år.

Förra året kunde lokaltidningen Göteborgs-Posten publicera ett bandat telefonsamtal där Jörgen Fogelklou hotade att "skalla ner" en partikamrat och gräva ned honom "i en jävla garderob" efter Almedalsveckan sommaren 2015.

Men mordhoten tog sedan fart ytterligare.

Expressen kan nu publicera flera andra bandupptagningar från telefonsamtal vid samma tid.

När Fogelklou ringer upp igen vill den hotade partikamraten först inte prata mer med SD-toppen.

PARTIKAMRATEN: – För helvete, jag vill inte prata mer med dig.

FOGELKLOU: – Ge mig en cigg här... Vad du är gör NN (den hotade partikamratens namn, reds anm), vet du vad, vad du än gör, ska jag tala om för dig, säger du en sak och jag kommer att slå ihjäl dig, vad du än gör.

PARTIKAMRATEN: – Det här hjälper inte ditt case om man säger så, att du fortsätter att mordhota mig.

SD Göteborg som Fogelklou leder har under lång tid varit ett problemdistrikt för partiet. Foto: SVEN LINDWALL

"The boss of Göteborg"

Det nya dödshotet kom till efter att den hotade partikamraten hade berättat för Fogelklou att han bandat samtalen och att han skulle ta det till partiets lokala styrelse:

FOGELKLOU: – Men du NN (partikamratens namn, reds anm), tagga ned, ok.

PARTIKAMRATEN: – Det är lite för sent för det nu då.

FOGELKLOU: – Varför då?

PARTIKAMRATEN: – Därför att jag har allting inspelat och jag tror inte styrelsen kommer att tycka om det.

FOGELKLOU: – Styrelsen? Jag är styrelsen, jag är styrelsen, jag är det högsta hönset.

PARTIKAMRATEN: – Ja, just det. Jag glömde att du är the boss of Göteborg, ja just det, kommer jag ihåg. Vi får se vad riksdagssnubbarna säger om det. När jag ger dem mordhoten som jag har inspelat, så får vi se vad de säger om det då.

När Expressen pratar med mannen, som tog emot dödshoten från Fogelklou, säger han att han först polisanmälde, men sedan drog tillbaka anmälan för att han inte ville skada partiet. Han säger också att han upplevde att Fogelklous senare ursäkt till honom var "för att han var tvungen".

Jörgen Fogelklou är SD:s toppnamn i kommunvalet i Göteborg. Här tillsammans med partiledaren Jimmie Åkesson inför valet 2014. Foto: ROBBAN ANDERSSON

Extremt arg

Expressen träffar Jörgen Fogelklou i Sverigedemokraternas valstuga på Avenyn i centrala Göteborg.

Vad föranledde att du sa att du skulle slå ihjäl honom?

– Det här har inget att göra med att det var en partikamrat. Det var en helt privat grej. Det tänker jag inte gå in på vad saken gällde. Men jag var onykter och pratade med en människa och var extremt arg på den personen. Det har vi lagt bakom oss.

Du säger att det är en privat sak men när han säger att han ska ta det vidare i partiet så framhåller du din maktposition. Varför?

– Jag var fly förbannad, det hör du ju. Då säger man saker. Jag tror att du sagt förlupna saker, det gör vi ju tyvärr. Man säger saker som man inte menar. När man är förbannad kommer det en hel del ord ut. Tyvärr.

Man ges intrycket att du ville kväsa honom när han säger att han vill gå vidare med det här?

– Jag sa en massa saker där som inte stämmer, som var dumma, som var förlupna, absolut. Så var det. Det enda jag kan säga är att man säger dumma saker när man blir fly förbannad. Jag erkänner. Det är klart att jag sagt de här sakerna. Det är inget jag står för, det är inget jag skulle göra, men man säger ibland dumma saker när man är förbannad. Det enda jag kan göra är bot och bättring och säga att det här är ett privat samtal.

Se David Baas intervju med SD-toppen Jörgen Fogelklou på Expressen TV. Foto: Hanna Brunlöf

"Tänka till varje gång man pratar"

Säger det här nåt om dig och ditt omdöme?

– Ja, att det ibland kan bli sämre. Men man kommer in i en sinnesstämning och saker händer så man blir förbannad. Det enda man kan göra är att säga att det här har hänt, jag har erkänt det, jag har bett om ursäkt och försöka gå vidare. Sen får man försöka att inte hamna i såna situationer igen och tänka till varje gång man pratar.

SD Göteborg som Fogelklou leder har under lång tid varit ett problemdistrikt för partiet. I en opinionsmätning från Sifo/GP från i mitten av augusti ligger SD i kommunen på 9,9 procent - betydligt lägre än riksnivån för partiet.

Dessutom har det varit väldigt turbulent i distriktet och fullmäktigegruppen. Så sent som i början av året så uteslöts SD-kommunalrådet Lars Hansson ur partiet och i samma veva sparkade han två politiska sekreterare, däribland Jörgen Fogelklou.

Turbulens i SD Göteborg

Den tidigare, och mångårige, ordföranden för SD Göteborg, Mikael Jansson hoppade dessutom av partiet i våras för att gå med i det nystartade Alternativ för Sverige.

Tror du att turbulensen inom SD Göteborg gjort att ni inte kommit upp på riksgenomsnittssiffrorna för SD?

– Det är klart att det har påverkat. Jag tror inte att det är den största påverkan men om allt hade varit frid och fröjd och vi hade gjort ett fantastiskt arbete i fyra år så är det klart att vi hade haft lite bättre opinionssiffror.

– Göteborg är en storstad, vi har haft rött styre här i 24 år. Väljarna är svårrörliga, vi är en studentstad, vi har många invånare som inte är svenska medborgare som får rösta i kommunvalet, säger Fogelklou som också pekar på det nystartade lokala partiet Demokraterna som en bidragande faktor till att SD inte har högre opinionssiffror.

