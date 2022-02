Det första nederbördsområdet kommer in på fredagseftermiddagen. SMHI har gått ut med en gul varning för snöfall i stora delar Västra Götaland.

I Göteborgsområdet kommer det troligtvis handla om ett väder med regnskurar och plusgrader i luften. Rör man sig uppåt mot norra Bohuslän och Dalsland blir det fråga om snö och en temperatur kring nollan eller någon minusgrad på natten.

Det handlar om uppskattningsvis fem till tio centimeter snö som faller. Beroende på var man befinner sig handlar det om mer eller mindre blöt snö.

– Längs kusten blir det rätt blött, men en bit in kan det snöa så tätt att det lägger sig, även om snön är rätt blöt. Det fortsätter att snöa under kvällen och natten (till lördag). Lågtrycket rör sig bort under lördagsmorgonen och drar ner kallare luft och det kan bli inslag av snö över till exempel Halland. Det ser också ut att kunna bli rätt blåsigt under lördagsmorgonen. På förmiddagen är det mesta borta och vinden avtar sakta under lördagen, säger Per Holmberg.

Mer snö väntar

Och redan på söndag kväll väntas mer snö.

– Det kommer in ett nästan exakt likadant lågtryck under söndag kväll, som rullar in med blötsnö. Under måndagen drar det sakta bort, men det finns risk för ett riktigt blåsigt väder även då.

I början av nästa vecka ser i stället ett högtryck ut att vara på gång och det ser ut att bli en hel del sol på tisdagen och onsdagen.

– Det blir ett mer stabilt väder nästa vecka och inte lika mycket nederbörd, avslutar Per Holmberg.