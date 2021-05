På måndagen meddelade regionen att den breda vaccinationen av fas 4 kunde börja en vecka tidigare än planerat då vaccintillgången varit god under ett par veckor.

Personer födda 1971 och tidigare har nu möjligheten att börja boka tid för vaccination mot covid-19 hos samtliga vaccinatörer.

Men många vill vaccinera sig och det finns långt fler som vill vaccinera sig än det finns doser.

Fas 3 och 4 sker parallellt

Vaccinsamordnaren Kristine Rygge uppmanar 50-plussarna att ha tålamod om de inte får tid den här veckan och kolla nästa vecka igen eller veckan efter det.

Släpps tiderna först nästa vecka eller kan man boka redan nu?

– På vissa ställen kan man göra det, vi jobbar hela tiden med prognoser, men vi försöker ge så bra framförhållning som möjligt. Vi har en kapacitet som vida överstiger antalet doser.

Personer som är födda 1971 eller tidigare kan nu vaccinera sig mot covid-19 i Västra Götaland. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT / TT NYHETSBYRÅN

Under tiden som vaccineringen av fas 4 inletts pågår också vaccinationer av personer i fas 3, då Västra Götalandsregionen prioriterar också dem i åldersgrupper.

– Vi har hela tiden varit tydliga att fas 3 och fas 4 kommer ske parallellt för att hålla uppe tempot, jag hoppas att folk förstår att ålder kommer vara den starkaste prioriteringsfaktorn. Ingen har flyttats bak i kön, de vaccineras också.

Oklart med åldersgrupperna

När nästa åldersgrupp släpps på kommer de som är 45+ och de resterande personerna som är i riskgrupper och inte tidigare vaccinerats kunna boka tid.

– De kommer att kunna boka in sig via ett sorteringsformulär och få svara på att de är i riskgrupp. Men nu kommer vi vara i gruppen 50+ under ett par veckor, säger Kristine Rygge.

Om regionen efter det kommer släppa på samtliga åldrar för bokning eller stannar i femårsintervall är oklart.

– Det beror på vaccintillgången, har vi mycket vaccin då kan vi ta ett vidare intervall men annars behöver vi prioritera, säger Kristine Rygge.

Det nationella vaccinationsmålet är att samtliga över 18 år som vill vaccinera sig ska ha fått den första dosen den 5 september.

Se också:

Tegnell: Gravida med riskfaktorer kan få vaccin i fas 3

LÄS MER: Fas 4 inleds en vecka tidigare än planerat