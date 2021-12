Många väljer att göra sina resor under mellandagar: Antingen reser man hem igen efter jul eller så är man på väg någonstans för att fira in nyår.

I början av veckan/under måndagsmorgonen ringlade köerna långa på Landvetter och flera människor missade sina flyg när trycket blev för stort.

Nu uppmanar Swedavia resenärer att vara ute i god tid ifall de ska resa under mellandagarna.

– Det är stora resedagar. Ta höjd för att det kommer ta längre tid, säger Peter Wärring på Swedavia.

Högt tryck under mellandagarna

Om du endast ska åka inrikes gäller samma princip.

– Ska du åta utrikes, kom tre timmar innan. Ska du åka inrikes, kom två timmar innan. I pandemins spår har vi bett människor att checka in online. Nu är det mycket som sker manuellt också. Det tar längre tid än vad det brukar göra, det ska man vara beredd på, säger Peter Wärring.

Vad gör ni konkret för att underlätta?

– Vi försöker öppna upp fler flöden för att underlätta. Men det är många människor som reser de här dagarna. Vi gör givetvis vad vi kan för att det ska vara så smidigt som möjligt.

Swedavia kan inte svara på exakt hur många som förväntas resa under mellandagarna.

– Det är en hel del. Men exakt hur det ser ut framöver kan jag inte svara på. Vi vet bara att det är många som reser de här dagarna. Det är många som kommer tillbaka efter jul och många som reser bort inför nyårshelgen. Det kommer vara höga flöden de kommande dagarna, säger Peter Wärring.

SJ: Håll utkik

För Västtrafik och SJ är mellandagarna också stora resedagar, nyårsafton är inte lika stor.

– Det är oftast ganska lugna dagar för oss. Generellt inför nyår är det bra om man har extra koll på vår hemsida och vår app. Läget förändras hela tiden och det kan ändras snabbt. Det är viktigt att man har ett extra öga på det, säger Kristian Lans, presskommunikatör på Västtrafik.

SJ har sedan tidigare ställt in 30 avgångar per dag, något som påverkade julresenärerna hårt. Anledningen var då personalbrist och många sjukskrivningar. Samma avgångar är fortsatt inställda under mellandagarna och nyår.

– Med de reduceringarna ser läget stabilt ut inför de kommande dagarna och över nyår. Men likväl är det viktigt att hålla utkik på vår hemsida och i våran app, om det skulle ändra sig, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Risk för hala vägar

De nya restriktionerna innebär också att resebolagen måste skapa förutsättningar för att undvika trängsel.

– På tågen med icke obligatortisk platsbokning återinför vi det vi gjort tidigare: Vi räknar resenärer på varje avgång för att se mönster. Det allmänna rådet, om du ska resa på sådant tåg, är att inte välja de mest attraktiva avgångarna, säger Tobbe Lundell.

Om man väljer att ta bilen till nyårsfirandet måste man även där ta det lugnt. SMHI har tidigare flaggat för hala vägar.

– Ska man ut på vägarna dagen innan nyårsafton är det en god idé att ta det försiktigt, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på väderinstitutet Storm.

