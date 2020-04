Uppgifter: Intensiven på Sahlgrenska nästan full

I det interna meddelandet som tidningen tagit del av framgår att platserna på intensiven på Östra sjukhuset, elva till antalet, redan är fullbelagda. Samma sak gäller de tio platserna på Mölndals sjukhus.

Läget är ansträngt och fler platser kommer behövas på Sahlgrenska, skriver GP.

Det fältsjukhus som redan upprättats kommer tas i bruk nu i påskhelgen, enligt det interna meddelandet.

Fältsjukhus kan snart vara i bruk

Per Karlsson, förste chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger dock att fältsjukhuset inte måste användas av ”nödvändighet”.

– Vi har gjort den samlade bedömningen att det finns fördelar att pröva detta i ett lugnt skede, under en tid när det finns andra platser att tillgå.

Han menar vidare att situationen i nuläget inte är allvarlig.

– Just nu ser det bra ut kan jag säga. Vi har tillräckligt med platser för att ta emot patienter under de närmsta dagarna, både vad gäller icke-covid och covidvård. Oron just nu är hur kurvorna kommer att utveckla sig under de kommande veckorna, säger Karlsson till GP.

Ska utöka intensivvårdsplatser

Enligt Per Karlsson har man planer på att utöka intensivvårdsplatserna ”ganska mycket”, varför man kommer snabbutbilda personal som ska kunna hantera coronasmittade personer.

Enligt onsdagens statistik från Folkhälsomyndigheten intensivvårdas totalt 44 smittade personer i Västra Götalandsregionen. På Sahlgrenska vårdas 59 personer, varav 23 på intensiven, enligt samma statistik.

