Det var i vintras som länsstyrelsen kunde konstatera ett revirmarkerande vargpar i nordvästra delen av Jönköpings län och i Ulricehamns kommun i Västra Götaland. Nu i slutet av juli har det via en inventeringskamera bekräftats att paret fått minst fem valpar, säger Anita Bergstedt.

– Det är väldigt ovanligt att vargar föds så här långt söderut, det är det sydligaste som vargar har fötts i Västra Götaland och det betyder att det kan vara det sydligaste som de har fötts i hela landet.

”Sprider sig söderut”

Enligt Anita Bergstedt sprider sig vargarna allt mer söderut, vilket är en medveten strategi från politikernas håll, berättar hon.

– Politiken är ju sådan att vargarna ska tillåtas spridas från kärnområdet runt Värmland. Så det går helt i linje med deras planer.

Anita Bergstedt lyfter fram att än så länge har de här vargarna inte gett sig på några tamdjur, men att oron finns bland djurägare i området.

– Vi har haft flera informationsmöten där vi berättat att vargarna slagit sig ner i området och att det därför är viktigt att ha bra stängsel runt sina tamdjur. Många är oroliga ändå säkert, det är ju en ny djurart på platsen att förhålla och anpassa sig till.

”Genetiskt viktiga”

Anita Bergstedt understryker att de här vargarna är genetiskt viktiga och att skjuta dem eller förflytta dem inte är aktuellt.

– Det är inget man gör i första hand. Det viktiga är stängsla in ordentligt så att vargen inte kommer in. Att ha en boskapsvaktande hund är ett annat sätt att undvika att vargen går in till fåren – vilket det i de allra flesta fall handlar om.

Hon fortsätter:

– Det blir omöjligt att följa regeringens planer på att vargarna ska finnas på fler ställen om de inte får vara kvar. Det ser ut att komma en en del nya vargetableringar och det kan innebära att vi får anstränga oss lite mer.

SE MER: Ovanliga synen – utanför Smögen

Anton Lysell fick oväntat besök på sin fisketur.

LÄS MER: Späckhuggare fångades på film utanför Smögen