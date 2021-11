Ung kvinna fördes bort av ex-pojkvän

Händelsen inträffade i Alingsås kommun under fredagsmorgonen. Enligt polisens presstalesperson Peter Adlersson hade kvinnan stämt träff med sitt ex, som genom hot och slag tvingade in i henne i bilen.

– Hon vågade inte göra annat än att gå in i den här bilen. Han började köra, oklart vart han hade tänkt ta vägen. Vid något tillfälle när han saktade ner lyckades hon ta sig ur bilen. Hon fick då hjälp av förbipasserande och hoppade in i deras bil, säger Peter Adlersson.

Satte in helikopter

Kvinnan kördes sedan till polisstationen i Alingsås, där hon nu ska höras om vad som har hänt.

– Hon ska inte vara fysiskt skadad, säger Peter Adlersson.

Mannen, som är i 25-årsåldern har nu gripits av polis och är på väg till polisstationen, enligt Peter Adlersson.

– Vi satte in flera patruller och även en helikopter. Cirka en timme senare kunde vi lokalisera och gripa honom.

En förundersökning om olaga frihetsberövande har inletts.