Ullared-vd:n om hustruns tvekan

Lågprisvaruhuset Gekås är en vinstmaskin. Under de tio senaste åren har koncernen gjort sammanlagda vinster på 3,2 miljarder kronor.

Men när pandemin bröt ut ordentligt under vintern 2020 drabbades butiker, restauranger och hotell hårt. Så även Gekås som i princip aldrig tidigare hade drabbats av något ekonomiskt bakslag.

– Första halvåret var riktigt tungt. Det var proppen ur. Pandemilagen kom och det infördes ett maxtak på 500 personer i butiker och varuhus. Vi låg på minus till vi kom in i juni månad, säger Gekås vd Patrik Levin.

– Den enda fördelen var att vi visste vad det berodde på i varje fall. För annars hade det varit jobbigt för mig som ny vd att börja med ett dåligt resultat. Gekås har ju tidigare gått som tåget.

Pyjamasbyxor en storsäljare

På hösten ändrades förutsättningarna och försäljningen nådde toppnivåer. Den bästa perioden någonsin för Gekås, enligt Levin.

Rutiga pyjamasbyxor i flanell var en av Gekås mest sålda herrklädesprodukter under pandemiåret 2020. Foto: Gekås

– Under våren 2020 var den mesta sålda herrklädesprodukten rutiga flanellpyjamasbyxor. Folk satt ju hemma och jobbade. Sen under hösten när restriktionerna släppte köpte man rejält med andra kläder när man kunde röra sig ute igen. Under augusti, september och oktober sålde vi kläder som aldrig förr.

Tack vare den goda försäljningen under hösten blev Gekås resultat ändå positivt 2020. Vinsten efter finansnetto landade på 124 miljoner kronor. Ett kanonresultat kan tyckas – men inte för Gekås som året innan gjorde en vinst på 291 miljoner kronor.

Förbättrad vinst

Patrik Levin säger att 2021 kommer att bli ett bättre år än 2020.

– I runda slängar om man rundar av lite drygt så gör vi någonstans kring fyra miljarder kronor.

Hur ser vinsten ut?

– Det kan jag inte riktigt säga ännu. Men det är bättre än 2020 i varje fall.

Men inte som 2019 då ni gjorde 291 miljoner kronor i vinst?

– Absolut inte.

Gekås har också under de senaste åren fått se sina vinstmarginaler försämras.

För 2015 var vinstmarginalen 10,9 procent. Det betyder att Gekås på varje hundralapp tjänade 10,90 kronor.

Sen har marginalen försämrats för varje år och för 2020 låg vinstmarginalen på 3,65 procent.

Att det varit tufft under pandemin kan man förstå. Men vad är det som gör att ni år efter år försämrar vinstmarginalen?

– Det är flera olika orsaker. Vi har byggt en större organisation som ska kunna klara av storleken på verksamheten. Vi har också under den här perioden byggt ut varuhuset för mycket pengar. Samtidigt är det en stor prispress på marknaden och mycket som blivit dyrare som till exempel transporter. Det är den här ”härliga inflationen” som alla pratar om.

Hög målsättning

Första månaden i år har dock inte börjat bra för Gekås. Spridningen av coronaviruset har legat på rekordnivåer. Men Patrik Levin säger ändå att målsättningen för 2022 är hög.

Under vissa perioder i pandemin har det varit relativt folktomt på Gekås. Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

– Vi har som mål att slå resultatet för 2019, säger han.

Patrik Levin tillträdde som ny vd efter Boris Lennerhov 2020.

– Det var en rekryterare som ringde mig och frågade om jag var intresserad.

Vad var din första tanke då?

– Usch, det är långt tänkte jag först. Min fru ville ju inte lämna Trelleborg där vi bodde. Min nästa spontana tanke var att det i vilket fall som helst hade varit kul att få träffa Boris.

Efter en lång rekryteringsprocess blev han utsedd till vd och lämnade jobbet som vd för Coop Vardagshandel AB (före detta Netto).

Han säger att han under sin första tid fått hjälp och stöd av den förre vd:n Boris Lennerhov som i dag är styrelseordförande i Gekås.

Boris Lennerhov, tidigare vd på Gekås. Nu styrelseordförande. Foto: HENRIK JANSSON

– Det är klart att jag haft mycket hjälp av Boris. Det vore ju konstigt annars efter hans 20 år i verksamheten. Han är fantastiskt bra att ha när man stöter på någonting så det är en jättefördel att ha honom kvar.

”Kommer göra Gekås på mitt sätt”

I dag ägs Gekås ensamt av Thomas Karlsson som löste ut sin kollega Torbjörn Bäck för 800 miljoner kronor 2019.

Thomas Karlsson (tv) är ensamägare i Gekås. 2019 köpte han ut sin kollega Torbjörn Bäck (th) för 800 miljoner kronor. Foto: JESPER MOLIN / GEKÅS

Patrik Levin säger att det inte är något problem med att jobba för en ensam ägare.

– Han springer inte omkring och berättar vad jag ska göra, absolut inte. Thomas jobbar 40 timmar i veckan som inköpare och han är otroligt duktig på att sära på sin vardagsroll och sin ägarroll.

Hade du någon prestationsångest när du tog jobbet som vd?

– Det kanske man kan få, men det var en rätt lång rekryteringsprocess och av någon anledning landade man i mig. Då får man väl bedöma det som att valet är gjort på att jag har störst möjligheter att påverka verksamheten på bäst sätt med de kompetenser som jag har. Jag kommer att göra Gekås på mitt sätt, säger Levin och fortsätter:

– Jag är inte här för att riva ner och bygga om. Jag är här för att förädla och förbättra ett fungerande koncept.

Hur ser ditt Gekås ut jämfört mot Boris?

– Jag tror inte att det är någon jättestor skillnad. Men jag tror på ett något mer digitaliserat Gekås, därmed sagt inte e-handel. Men jag tror på att vi behöver underlätta och förenkla våra kunders upplevelser. Som kundfilosofi är Gekås och ska Gekås vara den ”unika enhörningen” i svensk retail.

Så här sa Patrik Levin under sommaren i fjol: