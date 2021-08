I Ulf och Viktor Rydbergs trädgård på Hisingen i Göteborg tar blåsten tag om husknuten och himlen är tung av vattenfyllda moln.

– Nu gillar jag inte åska eller mörka moln överhuvudtaget. Jag blir väldigt nervös och ängslig, säger Viktor, 21, samtidigt som han tittar upp mot himlen.

Det har gått över två månader sedan den minst sagt otursamma dagen, för trots att risken att träffas av blixten ligger på 0,1 promille var det just det som hände Ulf Rydberg, 51.

– Det var fint väder så vi bestämde oss för att ta en fisketur utanför Vinga. Sen såg vi den här fronten som kom, långt långt bort. Men det var inget ovanligt, säger Ulf.

De hann fiska upp en ynka makrill innan molnen blev mörkare och kom allt närmare.

– Det gick på två minuter så var det kolsvart ut mot havet. Då bestämde vi oss för att vi måste åka hem, säger Ulf.

Men det skulle ta lång tid innan Ulf kunde komma hem igen.

”Jag måste få liv i pappa igen”

– Det bara small i båten och vi slungades fram, säger Viktor och fortsätter:

– Det tog kanske tre sekunder innan jag kunde resa mig upp, då tittade jag upp mot himlen och undrade vad som hände. Jag såg att pappa gjorde likadant, jag försökte få kontakt med honom men det gick inte. Sen såg jag bara att han föll till sidan, han var helt borta.

Viktor såg att hans pappa inte andades och ringde larmcentralen samtidigt som han påbörjade hjärt- och lungräddning.

Trots att Viktor bara fått en kort utbildning i HLR på gymnasiet, lyckades han få sin pappa att andas igen på bara någon minut.

– Alla mina känslor bara försvann. Jag var inte ens ledsen eller rädd. Jag tänkte bara: ”Agera. Jag måste få liv i pappa igen”. Det var först när kustbevakningen kom som känslorna kom.

Ulf äter 30 tabletter varje dag mot smärtan. Foto: Johanna Waak Här, på Ulf högra hand gick blixten in. Så såg såret ut ett par veckor efter olyckan. Foto: Privat Så såg såret ut två månader efter olyckan. Foto: Johanna Waak

Två spräckta trumhinnor

Räddningen var snabbt på plats och de fördes till sjukhus i vars en ambulans. Det var först där Ulf minnesbilder blev tydligare.

– Det första jag minns är att någon höll på att klippa sönder mina kläder. Och en annan person försökte ta av mig min klocka, men lyckades inte, så jag hjälpte till med det.

Väl på sjukhuset kunde det konstateras att Viktor klarade sig relativt bra. Han hade skrapsår på knäna, två spräckta trumhinnor och ett märke på höger hand.

– De hade inne mig under natten för de misstänkte att blixten kunde ha hoppat in via det märket.

Det var dock värre för pappa Ulf.

– De bad mig att hålla armarna stilla, men det kunde jag inte för armarna bara flaxade runt som de själv ville.

Äter 30 tabletter om dagen

Senare kunde läkarna fastställa att blixten gick in genom Ulfs höger hand, upp över hela bröstet och sen ut genom vänster hand.

– Veckorna efter kunde man i princip se var strömmen hade gått, säger Ulf.

Enligt Ulf kunde man se var strömmen hade gått. Foto: Privat.

Nu, drygt två månader senare, är det enda tecken på blixtnedslaget ett mörkrött sår på höger pekfinger som inte går att röra som tidigare.

– När svullnaden går ner ska jag förhoppningsvis få tillbaka mycket rörlighet. Sen är trumhinnan på höger sida väck, så den har antingen pulveriserat eller smällt. Det fanns inget där när läkarna tittade så jag har ganska nedsatt hörsel.

Men prognosen för att bli helt återställd ser god ut.

– Jag mår bra i dag förutom smärtan på överkroppen som ibland är olidlig. Jag äter cirka 30 tabletter om dagen, främst för smärtan.

”Mardrömmar varje natt”

Trots att Viktor klarade sig utan några större fysiska men, fick han den psykiska smällen i stället, som han själv förklarar.

– Jag kommer ihåg allting och drömmer mardrömmar om det nästan varje natt. Innan tyckte jag att åskan bara var häftigt men nu är det bara jätteläskigt, säger Viktor.

– Jag har inte heller åkt på öppet hav sedan händelsen.

– Jag fick den psykiska smällen, säger Viktor, 21. Foto: Johanna Waak

Har blivit hjälte

Viktor har minst sagt blivit en hjälte, dels i familjen men han har också blivit nominerad till årets livräddare i Aftonbladets initiativ ”Svenska Hjältar”.

– Hade Viktor inte varit där så hade jag inte levt i dag, säger Ulf och kramar om sin sons hand.

– Jag är väldigt tacksam över att jag är vid livet i dag. Och det till stor del av Viktor men så klart även kustbevakningen och sjöräddningen som ska ta åt sig äran för detta. Jag är väldigt tacksam över vårt samhälle när det kommer till sjukvården och hjälpen som fungerar.

