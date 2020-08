Polisen I Göteborg har inlett en särskild händelse, vilket innebär att stora resurser kan sättas in, sedan tre skottlossningar har ägt rum i Göteborg under kort tid. Erik Nord, som är polischef över Storgöteborg, berättade för GT under måndagen att man misstänker att skjutningarna hör ihop.

– Vi gör kopplingar mellan händelserna och vi tror att det kan vara en del av en allvarlig konflikt mellan kriminella nätverk. Därför har vi kraftsamlat för att bilägga våldsdåden, har han tidigare sagt.

Den pågående konflikten kommer efter en period av relativt lugn i Göteborgs gängmiljöer. Nu klassas situationen som ”rött läge”.

Dessutom har personer tillhörande en av de kriminella grupperingar som polisen misstänker är inblandade i den eskalerande konflikten har under de senaste dagarna upprättat vägspärrar på olika platser i nordöstra Göteborg.

”Absolut inte under kontroll”

Något som på torsdagsmorgonen debatteras i SVT, i programmet Morgonstudion. Inrikesministern Mikael Damberg (S) och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är i studion.

– Nu har det här blivit någon form av röd konflikt som polisen säger, att de här gängen ligger i konflikt med varandra, skjuter på varandra och då har det också tagit sig helt makalösa uttryck som att det talas om vägspärrar. Men jag är helt övertygad om att det där kommer polisen i Göteborg inte se mellan fingrarna på, säger Damberg.

På frågan om läget inte är under kontroll svarar Ulf Kristersson:

– Absolut inte under kontroll, det här är ju en blandning mellan en extrem hänsynslöshet som de här gängen visar och en otrolig svensk naivitet under mycket lång tid, att vi i praktiken låtit dem utvecklas på det här sättet.

Mikael Damberg får sedan svara på Kristerssons anklagelse om svensk naivitet.

– På den punkten tycker jag att vi har samma analys, för det här har inte uppstått i går. Det här har vuxit upp under några decennier där gängen har fått etablera sig i de fattiga bostadsområdena och försörja sig på narkotikahandel, bygga nätverk och skapa ett våldskapital som är riktigt farligt, inte bara för dem själva utan vi har sett att det drabbat civila också, säger Damberg i SVT.

Han fortsatte senare med att säga att han under onsdagen