Ovädret drar in – orsakar stora problem i trafiken

SMHI har utfärdat flera vädervarningar för lördagen. En klass 2-varning för mycket höga flöden i sjöar och vattendrag gäller för i stort sett hela södra Sverige.

Under fredagen utfärdades också flera klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar under lördagsdygnet. De hårda vindarna väntas nå uppemot 24 meter per sekund i byarna, vilket är strax under stormstyrka, och drabbar hela Västra Götaland, Bohuslän, Halland, Jönköping, de norra delarna av Skåne, Örebro, Östergötland och Södermanlands län.

Problem i trafiken

I Västsverige – där ovädret drar in först – har vindarna skapat problem i trafiken under lördagsmorgonen.

Redan under fredagen meddelade Trafikverket att flera tåg skulle komma att ställas in i Västsverige under lördagsdygnet. Detta efter ett vädermöte med SMHI.

Följande bandelar har stängts ned under lördagen:

Uddevalla-Strömstad

Håkantorp-Gårdsjö

Herrljunga-Borås

Varberg-Borås

Herrljunga-Vänersborg

Bussar kommer att ersätta tågen och resenärer hänvisas att höra av sig till sitt tågbolag för mer information.

Träd blockerar vägar

Vid 08.30-tiden meddelade också Trafikverket att Uddevallabron stängts av i båda riktningarna på grund av de kraftiga vindarna. Det finns ingen prognos för när den kan komma att öppnas igen. Trafiken leds i stället om via väg 678 och väg 44.

Ovädret har också knäckt träd som blockerar vägbanorna på olika håll. Främst på mindre vägar. Bland blockeras väg 2886 och 26, båda i Skövde kommun, av nedfallna träd.