Totalt har nu 1 580 personer dött i coronaviruset i Sverige, meddelade Folkhälsomyndigheten på måndagen.

Det är en ökning med 40 personer sedan gårdagen.

Av de döda är 686 kvinnor och 894 män.

– Antal avlidna per dag är ganska få på en måndag. Vi vet att eftersläpningen inte är jättestor längre, säger statsepidemiolog Anders Tegnell under en presskonferens och tillägger att det ligger på runt 60 fall per dag.

83 döda i Västra Götaland

I Västra Götalandregionen har två nya dödsfall konstaterats det senaste dygnet, vilket innebär att totalt 83 personer dött i regionen.

– Västra Götaland hade en liten uppgång under några veckor men som nu ligger på en kurva som rätt mycket liknar den i Stockholm men på en betydligt lägre nivå, säger Anders Tegnell på presskonferensen.

– Vi hoppas att det håller sig så, men det är lite svårbedömt. Det har den här sjukdomen varit hela tiden.

Han tillägger att det är ”lite ovanligt” för smittsamma sjukdomar att uppträda på det här viset.

Vet ni varför kurvan är lägre i Göteborg?

– Nej, egentligen inte förutom att vi vet att det här väldigt mycket startade med det ganska omfattande resandet under sportlovet och då låg Stockholms sportlov precis när vi hade en väldigt stor spridning av sjukdomen i Europa, medan Göteborgs sportlov låg lite tidigare. Det är förmodligen fortfarande det som speglas, säger Anders Tegnell.

Dödsfall i Jönköping

Även i region Jönköping har ett nytt dödsfall registrerats. Där har nu totalt 39 personer dött.

För övriga två regioner i Västsverige, Halland och Värmland, har inga nya dödsfall konstaterats sedan söndagen. Där är siffrorna 23 respektive tre döda.

Läget i Västra Götaland I Västra Götalandsregionen finns nu totalt 266 inneliggande covid-19-patienter, enligt siffror från klockan 11.00 måndagen den 20 april. 64 av dem ligger på intensivvårdsavdelning (IVA). NU-sjukvården: 44 personer varav 10 på IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 139 personer varav 30 på IVA Sjukhusen i Väster: 30 personer varav 6 på IVA Skaraborgs sjukhus: 18 personer varav 7 på IVA Södra Älvsborgs sjukhus: 35 personer varav 11 på IVA Källa: Västra Götalandsregionen Visa mer Visa mindre

Folkhälsomyndigheten varnar för trängsel utomhus.

Statsepidemiolog Anders Tegnell berättar att utelivet har börjat bli trångt i landet.

