En trafikolycka inträffade på söndagsmorgone ni Skövde, i området Södra Ryd.

Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen efter att SOS larmats. På plats kunde man dock konstatera att det enbart var lindriga personskador.

Ingen person behövde uppsöka sjukhus.

Det finns ingen misstanke om brott i samband med olyckan.

Enligt radio P4 har det under morgonen rapporterats vara halt på flera platser runtom i Västra Götaland. I Bohusrondellen på E45 varnades bilister under morgonen för halka efter att det orsakat stora problem under morgonen.