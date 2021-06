Två bilar i frontalkrock i Sunne – två till sjukhus

Larmet om olyckan inkom till SOS Alarm vid 15.40-tiden på fredagen.

Det är två bilar som har frontalkrockat.

– Det är två personer inblandade och de omhändertas just nu av ambulans, säger Peter Bergström, räddningsledare vid räddningstjänsten i Sunne.

Personerna kommer att föras till sjukhus. Deras skadeläge är oklart, men enligt Peter Bergström är de vid medvetande.

Länsväg 241, öster om Sunne, är just nu helt avstängd.

– Just nu är det totalavstängt, det kommer vara så ett tag till. Det är svårt att säga när bärgning kan bli aktuellt, just nu ligger all fokus på att ta hand om de skadade, säger Peter Bergström.

Texten uppdateras.