Marstrand är en tätort med runt 400 åretruntboende som ligger på Marstandsön. Under sommaren mångdubblas den siffran. Dels i form av sommarboende, men också ett stort antal besökare (runt 650 000 besök årligen) som tar in på hotell eller bara gör en dagsutflykt. Man kommer dit via en personfärja från grannön Koön dit det går att köra bil.

Staden grundades på 1200-talet och tillhörde Norge fram till 1658. Detta år började också bygget av Karlstens fästning som är i gott skick och en av turistattraktionerna på ön.

Annars är det läget med hamnen på öns insida och västerhavet på utsidan som drar besök. Här finns en historia med fiske och skeppshandel men sedan förra sekelskiftet är Marstrand främst förknippat med bad och segling. Marstrand är sedan dess också ett sommartillhåll för delar av Göteborgs överklass.

Sedan 1971 är Marstrand en del av Kungälvs kommun.