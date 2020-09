Trump ringde Magnus, 52, i Uddevalla: ”Han tackade”

Jacobsson var på väg till stallet med döttrarna när han fick telefonsamtalet från Donald Trump. Han skriver själv på Twitter om händelsen.

”Vi hade en bra konversation om fred i Mellanöstern och på Balkan. Jag önskar presidenten lycka till med fredsprocessen.”

Jacobsson berättar att bakgrunden är förra veckans nytecknade avtal mellan Serbien, Kosovo och USA som syftar till att normalisera den spända relationen mellan Serbien och Kosovo. Kosovo erkänns inte som land av Serben och handelsavtalet som tecknats innebär att allmänheten ska kunna resa mellan länderna och att strafftullar på ländernas varor tas bort.

– När jag tittade i FN:s statuter så handlar det om att man ska jobba för fred och avspänning, det är vad man premierar. I en konflikt som varit frusen i 21 år och där det skrivits ett avtal, då tyckte jag det var värt att nominera USA:s, Serbiens och Kosovos regering, säger Jacobsson.

”Helt plötsligt är det Donald Trump”

Och så plötsligt då, när Magnus Jacobsson sitter i bilen med sin dotter, på väg till ridträningen, så ringer det på telefonen.

– Jag kör min dotter till stallet då. Då ringer en tjänsteman från amerikanska administrationen och presenterar sig. Jag minns inte vad han hette måste jag erkänna, men han frågar om jag är ”available”. Jag är inte världsbäst på engelska, men det är klart att jag är tillgänglig svarade jag. Det var på biltelefonen så min dotter hörde allting.

Anade du vad som var på gång?

– Nej, jag tänkte att någon officiell amerikan, rådgivare eller från the government, skulle säga något. Ungefär som serbiska ambassaden gjorde. Men plötsligt presenterar sig en röst som låter som Donald Trump. ”This is president Donald Trump and I just wanted to thank you for the nomination”.

Samtalet fördes i bilhögtalarna och det var emellanåt knastrigt, berättar Jacobsson.

– Vi pratade i fem, sex minuter. Förutom det första, som var att han tackade

Det var den 11 september som Magnus Jacobsson nominerade USA:s regering till Nobels fredspris, tillsammans med Kosovos och Serbiens regeringar ”då de i detta avtal försöker utesluta risken för nya konflikter på Balkan samtidigt som man närmar sig fred och ett ömsesidigt erkännande av varandra”.

Relationen mellan Serbien och Kosovo har varit mycket ansträngd sedan kriget i slutet av 1990-talet. Kosovo, som fått stort internationellt stöd för sin självständighetsförklaring 2008, vill att Serbien ska erkänna det som ett självständigt land.

USA har medlat mellan Serbien och Kosovo, och länderna har gått med på att normalisera ländernas ekonomiska förbindelser. Något som i förlängningen kan leda till ett ömsesidigt erkännande mellan länderna, enligt TT.