Arrangörerna bakom Wheels and wings valde att ställa in sina evenemang redan i maj, som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin.

I helgen skulle bilträffen ha ägt rum i Falkenberg – och bilträff blev det ändå, om än en spontan och oorganiserad sådan.

På lördagskvällen har mängder av spontana bilentusiaster har samlats i centrum och inte minst Skrea strand för att cruisa. Det vittnar bland annat Falkenbergsbon Li Hillker om:

– Det är nåt sorts improviserat disco. De här gamla fina bilarna kör på Strandvägen och Havsbadsallén. Wheels and wings har ju varit här i flera år men då brukar det ju finnas en organisation runt det, bajamajor uppställda och sånt, nu får folk besök i sina trädgårdar i stället, säger hon.

Hon bor i centrala Falkenberg och har ingenting emot evenemanget i sig, under organiserade former. Tvärtom brukar det vara ganska trevligt, menar Li Hillker. Det är snarare omständigheterna som hon tycker borde ha fått bilägarna på andra tankar.

– Det är ju folksamlingarna som blir fel. Det kommer in nya människor i ett samhälle och då vet vi ju vad som händer. Vi har förstått det, det händer på Gotland, det händer på Öland, det hände i Gällivare, det är inte bra. Man måste hålla avstånd och inte samlas så många.

På vägarna, och runtom bilarna, har folk samlats för spontancruising i Falkenberg på lördagen. Foto: Mikael Berglund

Polisen inför helgen: ”Arbetar offensivt”

Inför helgen gick polisen ut i ett inlägg på Facebook där de vädjade om förståelse för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska efterlevas och att allmänheten inte bör samlas i stora grupper.

– Vår erfarenhet från orter där liknande evenemang ställts in är att det kan samlas många intresserade trots att det inte finns ett planerat program, säger Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg, i ett pressmeddelande från polisregion Halland.

Man jobbar bland annat med att genomföra nykterhets- och fordonskontroller och arbetar aktivt för att förhindra att människor samlas i centrum.

Polisen har också spärrat av platser där Wheels and wings-besökare brukar samlas.

– Det är inte främst kring bilentusiasterna det kan bli stökigt utan att det kommer många för att titta på bilarna. Vi vill undvika att det samlas många människor på samma ställe och kommer därför att arbeta offensivt och kommunikativt för att skapa så stor trygghet och säkerhet som möjligt, säger Christian Bartholdsson i pressmeddelandet.

”Respektera vårdpersonalen”

Lika många besökare som under ett vanligt Wheels and wings-evenemang är det inte. Men tillströmningen av folk från andra städer och att de samlas nära varandra, gör Li Hillker oroad.

Inte minst med tanke på smittrisken man sett efter andra evenemang.

– Efter Melodifestivalen, efter studentfester, alla såna här evenemang... det har fått en rekyl. Jag tycker det är att inte visa respekt för vården. Min dotter är sjuksköterska och sliter så att det finns inte. Vi måste respektera dem också.

Kund: ”Omöjligt att hålla avstånd”.

