För två veckor sedan slog flera överläkare larm på fältsjukhuset IVA Kronan utanför Östra Sjukhuset i Göteborg.

– Respiratorerna är omoderna, det är trångt och vi läkare tvingas arbeta i en miljö vi inte är vana vid. Vi anser att intensivvård i första hand ska bedrivas inne på sjukhuset, har Ingrid Stubelius, anestesi- och intensivvårdsläkare och vice ordgörande i läkarföreningen på SU, tidigare sagt till GT.

Vid Västra Götalandsregionens presskonferens under förra fredagen sa hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström att fältsjukhuset skulle sättas på paus.

– Nu när vi inte ser den kraftiga ökningen av intensivvårdspatienter så behöver man inte använda tältet, berättade hon då.

Fältsjukhuset byggdes upp för att ta emot IVA-patienter. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nya patienter lades in

Trots detta lades nya patienter in på fältsjukhuset under torsdagen.

– Det stämmer att man har fått lägga in nya patienter i tältet under torsdagen. Man har lagt in patienter för att det har behövts. Det är svårt att använda begrepp som att intensivvårdsplatserna är slut. Men läget är sådant att man behöver lägga patienter i tältet, säger Anders Goliger, kommunikationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till GP.

Förutom intensivvårdsplatser för coronasjuka patienter ska det även finnas plats för annan sjukdom.

– På Sahlgrenska finns ju intensivvårdsplatser för patienter som inte har covid-19, där många svårt sjuka i andra svåra sjukdomar omhändertas. Där finns en intensivvårdskapacitet som är jätteviktig för hela regionen om det exempelvis skulle ske trauman i natt, säger Anders Goliger till GP.

TV: MSB: ”Fundera på om du verkligen ska gå ut”

LÄS MER: Ytterligare 15 döda i Västra Götaland