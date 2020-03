För en knapp vecka sedan knackade det på dörren hemma hos Kerstin Söderling i Ytterby i Kungälvs kommun. Hon bor i sitt föräldrahem, ett rött, fint trähus, byggt på 1940-talet.

– Det kom en gullig, snäll och rar kille i bil. Han var från Edinburgh i Skottland. Där har jag varit och vi pratade en stund om Edinburgh, berättar Kerstin Söderling.

Den engelsktalande mannen erbjöd sig att hjälpa henne att rätta till en takpanna som han såg hade lossnat och låg snett.

– Först reagerade jag med att nej, jag vill inte ha den hjälpen. Men så kom jag på att mina vänner som brukar kunna hjälpa mig inte längre klättrar upp så lätt på taket. Han ville ha 200 kronor för jobbet. Då sa jag nej, du får 100 kronor.

”Sa att han ville vara ärlig”

Och Kerstin Söderling lät den trevlige killen sätta tillbaka takpannan.

– Efteråt plockade han fram ett papper där han ville ha min underskrift. Han sa att han ville vara ärlig och kunna visa sin arbetsgivare att han gjort arbetet, berättar hon.

Nästa dag hade Kerstin Söderling sin dotter på besök och när de satt i köket och åt middag kom mannen tillbaka.

– Han kom bärande på en stege. Han sa att han kom för att kolla en sak. När jag gick ut och tittade var han uppe på taket. Jag hörde dunsar och plötsligt såg jag att han höll i en tegelpanna. Han visade mig också en planka och sa att ”det är så ruttet här”, säger Kerstin som också berättat om händelsen för Kungälvs-Posten.

Då hade hon fått nog av mannens påstridighet.

– ”I don't want your help. Go away”, ropade jag, berättar Kerstin.

Mannen, som hade plockat loss takpannor och lagt i högar, ville inte lämna platsen. Han påstod att taket behövde lagas.

Kerstin Söderling fick besök av en oseriös och påstridig hantverkare. Foto: Privat

Fick ta hjälp av grannen

Kerstin Söderling såg inget annat råd än att springa till grannen efter hjälp. ”Han är tuff och kan säga ifrån” konstaterar hon. Och grannens ord tog skruv, även om mannen gav sig i väg motvilligt.

Men det dröjde bara några timmar så var ”hantverkaren” tillbaka hos Kerstin en tredje gång, säger hon.

– Han sa att han kände ansvar för mig, och att jag har ett sånt fint hus men att taket är väldigt dåligt. Han erbjöd sig att göra i ordning det för 6 000 kronor, berättar hon.

När Kerstin nekade försökte han pruta ner priset, men hon var bestämd och fick stöd av sin dotter som var kvar hos henne.

”Det var fruktansvärt”

Efteråt har Kerstin polisanmält händelsen.

– Jag har aldrig blivit lurad tidigare i mitt liv. Det var fruktansvärt. Jag gav honom ett lillfinger och så nappade han på det. Det var så utstuderat skickligt gjort. Han var så snäll hela tiden och sa: ”Jag vill bara hjälpa”, berättar hon.

Anna Göransson, presstalesperson vid polisen i region väst, konstaterar att de oseriösa hantverkarna börjar dyka upp vid den här tiden på året.

– De åker runt i bostadsområden och letar efter fastigheter som ser ut att vara i behov av renovering eller där man gissar att ägaren behöver hjälp på något sätt. Ofta söker de upp äldre personer, och ofta kan de börja arbeta omgående, säger Anna Göransson.

Anna Göransson, polisens presstalesperson. Foto: Lovisa Waldeck

Ofta undermåliga arbeten

Att det börjar med en liten åtgärd och sedan fortsätter med envisa försök till fler renoveringar är ett klassiskt tillvägagångssätt förklarar hon.

En hantverkare som plötsligt ringer på dörren, vill börja jobba direkt och ha kontant betalning ska man absolut undvika, menar Anna Göransson.

– I många fall är arbetena som utförs undermåliga. I värsta fall utförs inga arbeten alls. Betala aldrig något i förskott. Det kan vara lockande med snabba lösningar men det är viktigt att tid på sig och göra en bakgrundkontroll av företaget via Bolagsverket och Skatteverket, säger hon.